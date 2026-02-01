Какие команды выйдут на старт «Формулы-1» в 2026 году 3 1.02.2026, 16:22

Новый сезон обещает много сюрпризов.

Сезон Формулы-1 2026 года обещает множество усовершенствований болидов. Новые шасси, облегченные машины, свежий регламент силовых установок — и рекордное число мировых автогигантов, чьи логотипы будут совпадать с теми, что стоят в наших гаражах, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Alpine переживает серьезный кризис: после провального сезона команда отказалась от французской моторной программы и переходит на двигатели Mercedes-Benz.

Audi, впервые входящая в Ф1 под брендом Volkswagen Group, готовит собственный мотор и инвестирует значительные ресурсы. Новые пилоты — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

В чемпионат впервые войдет Cadillac, став 11-й командой. Шасси создается с нуля, а мотор на первых порах предоставит Ferrari. Пилотировать будут Серхио Перес и Валттери Боттас.

Ferrari и Mercedes продолжают работать в привычном режиме, поставляя двигатели командам. В составе — звезды первой величины: у Ferrari — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, у Mercedes — Джордж Рассел и Андреа Антонелли.

Ford возвращается в чемпионат впервые с 2004 года и будет сотрудничать с Red Bull над новой гибридной установкой. За руль сяду Макс Ферстаппен и Исаак Хаджар.

Honda переходит из Red Bull в Aston Martin, усилив команду Фернандо Алонсо и новейшей конструкцией.

Наконец, McLaren, действующий чемпион, остается с моторами Mercedes и входит в сезон одним из фаворитов благодаря дуэту Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

