В Белостоке автомобиль белорусских дипломатов столкнулся с машиной полиции

В Белостоке автомобиль белорусских дипломатов столкнулся с машиной полиции6
- 1.02.2026, 16:51
Полицейского забрали в больницу.
Инцидент с автомобилем белорусских дипломатов и машиной польской полиции произошел утром 1 февраля, около 6:30, на кольцевом перекрестке улиц Полесской и Юравецкой в Белостоке. Об этом сообщает издание MOST со ссылкой на пресс-службу полиции Подлясского воеводства.
Сотрудницу полиции доставили в больницу, однако после осмотра отпустили. Оба водителя были трезвые, никто не пытался покинуть место происшествия. Водитель дипломатической машины получил предупреждение.