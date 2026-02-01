В Белостоке автомобиль белорусских дипломатов столкнулся с машиной полиции 6 1.02.2026, 16:51

Полицейского забрали в больницу.

Инцидент с автомобилем белорусских дипломатов и машиной польской полиции произошел утром 1 февраля, около 6:30, на кольцевом перекрестке улиц Полесской и Юравецкой в Белостоке. Об этом сообщает издание MOST со ссылкой на пресс-службу полиции Подлясского воеводства.

Сотрудницу полиции доставили в больницу, однако после осмотра отпустили. Оба водителя были трезвые, никто не пытался покинуть место происшествия. Водитель дипломатической машины получил предупреждение.

