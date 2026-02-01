Экономика России находится в предынфарктном состоянии 1 Михаил Гончар

1.02.2026, 17:08

6,868

Есть показатель, на который мало обращают внимание.

Не ведитесь на «энергетическое перемирие». Это иллюзия. Тем более когда Россия переориентировала часть ударов, которые предназначались по энергетическим объектам, на железнодорожную инфраструктуру, дисфункция которой так же опасна, как и энергетической. Да и президент на своей встрече со СМИ отметил, что речь не идет о согласованном сторонами режиме. Воздержание от ударов в течение каких-то дней не является режимом перемирия.

Теперь о том, почему инициативу Трампа подхватил Кремль. Дело не только в том, чтобы продемонстрировать Донни расположение и внимание к нему со стороны Путина — да еще и на фоне очередного информационного всплеска в США вокруг файлов Эпштейна.

Российская экономика идет курсом крейсера «Москва». На показатель, на который мало кто обращает внимание, — соотношение доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов к военным расходам России — за 2025 год пришлось более 100%. Частично я упоминал об этом в статье для «Зеркала недели»). Сейчас же хочу привести таблицу с данными, которые это иллюстрируют.

Российская экономика идет курсом крейсера «Москва».

Также следует обратить внимание на факт применения при массированных воздушных ударах ракет производства уже этого, 2026 года. Это означает, что фактически ракеты с конвейера сразу же идут на применение. Враг пытается максимально сократить временные интервалы в цепочке войны: нефть добыли — быстро продали (переработка — это дополнительное время) — выручку в кассу — деньги в производство — ракеты на фронт. Всё «с колес».

Поэтому необходимо помочь врагу получать еще меньше средств. Нужно требовать от наших европейских партнеров ограничивать нефтяной трафик из Балтики, в то время как СОУ должны продолжить охоту на танкерный флот врага на просторах Мирового океана.

Экономика России находится в предынфарктном состоянии.

Михаил Гончар, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com