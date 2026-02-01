«Для людей, которые вышли из тюрем, это шок» 1.02.2026, 21:00

Геннадий Федынич рассказал, как определить настоящих лидеров.

В большом интервью сайту Charter97.org бывший политзаключенный и профсоюзный лидер Геннадий Федынич рассказал, почему белорусам не удалось вернуть свободу в 2020 году.

— Давайте вернемся в 2020-й — год белорусской революции. Вы наблюдали за протестами, находясь под домашним арестом. Как вы оцениваете эти события, спустя прошедшее время?

— Такого потока людей на улицах Минска (а я живу недалеко от бывшего проспекта Машерова) я никогда не видел. И когда меня спрашивали на допросах в КГБ, был ли я хоть на одном митинге, я им честно ответил: если бы был, то вряд ли бы мы тут уже с вами разговаривали, ведь возле моего подъезда постоянно дежурили силовики, когда проходили протесты. Понятно, что я был на тот момент на домашней химии, и даже при желании не смог бы принять участие в акциях.

Но суть не в этом. Видно, что у людей накопилось много проблем на разных уровнях: на местном, на областном, на республиканском, все это всколыхнуло белорусов с точки зрения желания перемен, борьбы за лучшее будущее.

И я скажу честно о тех событиях: не знаю, кто руководил этим сценарием, но зачем подставили столько людей? Зачем вы это организовывали, если ничего сделать не могли? Вопросы остаются. Конечно, из ошибок надо извлекать соответствующие уроки. Поверьте, у меня есть опыт, я не пацан в этих вопросах. Когда к нам приходили в офис РЭП представители МАЗа, Минского тракторного завода и МЗКТ, я говорил: «Что вы ходите туда-сюда, не могу понять, какой смысл в этом хождении? Вас завтра на работу не пустят, потому что вы прогуляли».

«Как нас не пустят?» — удивлялись они. На завтрашний день их не пустили на заводы из-за прогулов. Формально все сделано правильно, а никто их не поддержал на заводах, потому что с коллективом никто не работал. Так не делается.

Да, основная масса белорусов выходила на улицы, но без цели. Рано или поздно все станет явным, ведь организаторы подставили столько людей, которых потом судили. Почему, когда проводили мероприятия, о людях никто не думал? Этот вопрос у меня остается.

— Фактически организацией маршей занимался штаб Тихановской. Какие ошибки допустила ее команда? Почему тогда не удалось добиться победы? Ведь люди готовы были многим жертвовать для победы.

— Во-первых, Светлана Тихановская — человек совершенно новый в этом отношении, и ей предоставили возможность быть лидером, а чтобы быть лидером, нужно доказывать это каждый день конкретной работой. И такое впечатление создавалось, что люди в команде Тихановской чрезмерно осторожны. Так зачем затевали это все дело? Ни тогда, ни сегодня большого опыта в работе с людьми у нее нет. А опыт нужен для того, чтобы люди послушали тебя, верили и знали, что ты их не подведешь.

Поверьте, имея по 200 тысяч людей на акциях в Минске и в других городах, все было элементарно. Люди в погонах, на мой взгляд, ждали команды, кому подчиняться в этой ситуации. А тут смотрят — что-то непонятное, бестолковость полная в ситуации. Перед тем, как что-то организовывать, надо четко понимать, чего ты хочешь добиться. Этого не было.

— Вы уже частично разобрались в ситуации, которая складывается сейчас. Какие изменения произошли за эти годы? Как вы оцениваете деятельность структур Светланы Тихановской и Павла Латушко?

— Что касается сегодняшнего дня, то для многих людей, которые вышли из тюрем, это шок. Понятно, что белорусская диаспора никогда не была так организована, как украинская. Могу сказать на своем примере — когда мы с профсоюзами были в Австралии, украинская диаспора сразу пришла, чтобы встретиться со своими людьми. Такому отношению нужно учиться не один год.

Однако скажу Тихановской и Латушко: вам досталась роль лидеров, но вы ее не исполняете. Быть на международных встречах — нужно, никто этого не отменял, но должна быть создана система по защите каждого белоруса, который попал в трудную ситуацию за рубежом, вплоть до его трудоустройства. Тогда с ним можно будет поддерживать контакт, потому что он будет благодарен вам. А кому он сегодня благодарен? Самому себе или другу, который подсказал, где можно устроиться на работу. Поэтому я скажу, что системной работы нет. Организовать людей под эгидой того, что «я сегодня лидер» или «я избран в координационный совет»… Ребята, все это туфта. Еще раз говорю, что лидерство надо доказывать каждый день. Пусть коллеги Тихановской и Латушко подумают, каким образом они за эти пять лет доказали лидерство.

