Можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы? 7

Ответ Минобразования.

Министерство образования Беларуси в связи с сильными морозами рассказало, как могут быть организованы занятия в школах, можно ли детей оставить дома.

В ночь на 2 февраля температура воздуха ночью и утром в некоторых районах страны достигнет минус 31-33.

«Решение о приостановлении занятий в школе может приниматься местными исполкомами в случае, если температура будет зафиксирована на отметке минус 20 и ниже», - сказали в Минобразования.

Там отметили, что в этой связи местные органы управления образованием заблаговременно доводят до родителей информацию об организации учебных занятий и подвозе учащихся.

В министерстве сообщили, что с «учетом погодных условий в конкретной местности родители вправе принять решение не отправлять детей в учреждение образования вне зависимости от температуры».

В этом случае по месту пребывания детей должны быть обеспечены максимально безопасные условия, а также необходимо заблаговременно предупредить воспитателя детского сада или классного руководителя. Если ребенок остается дома, дополнительные документы в учреждение образования предоставлять не потребуется.

