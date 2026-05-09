закрыть
9 мая 2026, суббота, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы?

7
  • 5,678
Можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы?

Ответ Минобразования.

Министерство образования Беларуси в связи с сильными морозами рассказало, как могут быть организованы занятия в школах, можно ли детей оставить дома.

В ночь на 2 февраля температура воздуха ночью и утром в некоторых районах страны достигнет минус 31-33.

«Решение о приостановлении занятий в школе может приниматься местными исполкомами в случае, если температура будет зафиксирована на отметке минус 20 и ниже», - сказали в Минобразования.

Там отметили, что в этой связи местные органы управления образованием заблаговременно доводят до родителей информацию об организации учебных занятий и подвозе учащихся.

В министерстве сообщили, что с «учетом погодных условий в конкретной местности родители вправе принять решение не отправлять детей в учреждение образования вне зависимости от температуры».

В этом случае по месту пребывания детей должны быть обеспечены максимально безопасные условия, а также необходимо заблаговременно предупредить воспитателя детского сада или классного руководителя. Если ребенок остается дома, дополнительные документы в учреждение образования предоставлять не потребуется.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров