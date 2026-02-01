9 мая 2026, суббота, 20:10
Россия ударила по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области

  • 1.02.2026, 19:42
15 человек погибли.

Российские войска нанесли удар по служебному автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК и Днепропетровская областная военная администрация.

Как уточняет местное издание Sobitie, удар был нанесен по автобусу, перевозившему работников компании «ДТЭК Павлоградвугілля» в городе Терновка Павлоградского района. «Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Целью одного из ударов стал рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены. На данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены», — говорится в сообщении ДТЭК.

В Днепропетровской ОВА первоначально сообщили о 12 погибших и 7 пострадавших, отметив, что российские военные попали беспилотником рядом с автобусом одного из предприятий.

