Премьер Армении выступил со своей музыкальной группой 13 1.02.2026, 20:41

Пашинян играет на барабанах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил со своей музыкальной группой «Варчабэнд» в Ереване. Видео с концерта, который прошел вечером 30 января, политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава правительства Армении играл на ударных, находясь при этом за стеклом. Также в состав группы вошли две вокалистки, пианист, саксофонист и гитарист.

Мероприятие состоялось в ресторанном комплексе «Палладиум холл». Среди гостей были актеры, и блогеры, а также министры и однопартийцы Пашиняна, рассказало издание 24/7 News Armenia.

