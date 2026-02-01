Премьер Армении выступил со своей музыкальной группой

Премьер Армении выступил со своей музыкальной группой13
- 1.02.2026, 20:41
Пашинян играет на барабанах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил со своей музыкальной группой «Варчабэнд» в Ереване. Видео с концерта, который прошел вечером 30 января, политик опубликовал в своем телеграм-канале.
Глава правительства Армении играл на ударных, находясь при этом за стеклом. Также в состав группы вошли две вокалистки, пианист, саксофонист и гитарист.
Мероприятие состоялось в ресторанном комплексе «Палладиум холл». Среди гостей были актеры, и блогеры, а также министры и однопартийцы Пашиняна, рассказало издание 24/7 News Armenia.