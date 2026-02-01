Трамп ответил на угрозы аятоллы Хаменеи

Трамп ответил на угрозы аятоллы Хаменеи7
- 1.02.2026, 23:25
Президент США заявил о мощи американского флота.
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США удастся заключить соглашение с Ираном. Об этом глава Белого дома сказал на брифинге 1 февраля, видеозапись опубликовал Fox News в X.
MOMENTS AGO: President Trump responds after Iran's supreme leader warned of a regional war if the U.S. attacks Tehran.— Fox News (@FoxNews) February 1, 2026
"If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right." pic.twitter.com/wDb3ABLuLP
Ранее, 1 февраля, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил, что если США атакуют Иран, то «эта война будет региональной», его цитирует Tasnim в Telegram.
«У нас там самые большие и самые мощные корабли в мире, — сказал президент США. — Надеюсь, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, тогда мы узнаем, был ли он прав».