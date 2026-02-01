9 мая 2026, суббота, 22:45
Трамп ответил на угрозы аятоллы Хаменеи

  1.02.2026, 23:25
Фото: Bloomberg

Президент США заявил о мощи американского флота.

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США удастся заключить соглашение с Ираном. Об этом глава Белого дома сказал на брифинге 1 февраля, видеозапись опубликовал Fox News в X.

Ранее, 1 февраля, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил, что если США атакуют Иран, то «эта война будет региональной», его цитирует Tasnim в Telegram.

На заявление Хаменеи отреагировал Трамп.

«У нас там самые большие и самые мощные корабли в мире, — сказал президент США. — Надеюсь, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, тогда мы узнаем, был ли он прав».

