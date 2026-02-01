Минобразования разрешило детям не идти в школу

3
  1.02.2026, 23:02
  • 14,834
Из-за сильных морозов.

2 февраля из-за сильных морозов в Беларуси детям разрешили не идти в школу. Об этом сообщило Министерство образования.

В ведомстве отметили, что с учётом климатических условий в конкретной местности родители имеют право самостоятельно принять решение не отправлять детей в учреждения образования независимо от показателей температуры воздуха.

В таком случае по месту нахождения детей должны быть обеспечены максимально безопасные условия, а также необходимо заранее предупредить воспитателя детского сада или классного руководителя.

Если ребёнок остаётся дома, дополнительные документы в учреждение образования предоставлять не требуется.

По прогнозам, сильные морозы в Беларуси сохранятся как минимум несколько дней — до 4 февраля.

