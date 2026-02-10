В Гомеле автомобиль вылетел на остановку, полную людей

В Гомеле «Рено», которым управлял 42-летний мужчина, попал в занос на скользкой дороге.

Это едва не закончилось трагедией — авто буквально вылетело с проезжей части на остановку общественного транспорта «Коминтерн». На остановке было много людей, которые стали разбегаться, когда на них поехал автомобиль, передает «Еврорадио».

К счастью, никто не пострадал. Машину притормозил бордюр.

Происшествие попало на уличную видеокамеру. В ГАИ сообщили, что водителя оштрафовали на 315 рублей и лишили прав на полгода за создание опасной ситуации.

