В Гомеле автомобиль вылетел на остановку, полную людей

В Гомеле автомобиль вылетел на остановку, полную людей3
- 10.02.2026, 10:40
В Гомеле «Рено», которым управлял 42-летний мужчина, попал в занос на скользкой дороге.
Это едва не закончилось трагедией — авто буквально вылетело с проезжей части на остановку общественного транспорта «Коминтерн». На остановке было много людей, которые стали разбегаться, когда на них поехал автомобиль, передает «Еврорадио».
К счастью, никто не пострадал. Машину притормозил бордюр.
Происшествие попало на уличную видеокамеру. В ГАИ сообщили, что водителя оштрафовали на 315 рублей и лишили прав на полгода за создание опасной ситуации.