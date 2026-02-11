Минобороны Украины: Семья освобожденного из плена Назара Далецкого не должна возвращать $350 тысяч государству

Минобороны Украины: Семья освобожденного из плена Назара Далецкого не должна возвращать $350 тысяч государству4
- 11.02.2026, 20:10
Семья получила выплату, так как солдат считался погибшим.
Семья украинского военного Назара Далецкого, который несколько дней назад вернулся из плена и с сентября считался погибшим, не должна возвращать государству 15 миллионов гривен (около $350 тысяч), заявили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве указали, что в 2023 году ДНК-экспертиза установила гибель Далецкого, а после этого состоялось захоронение тела. Однако мать военного указывает, что тело привезли для захоронения, но родным его не показали.
В Минобороны указывают, что семье военного выплатили средства на основании официально установленных обстоятельств и сейчас нет правовых оснований для пересмотра этого решения.
Там отметили, что требуют дополнительного изучения обстоятельства установления факта гибели военного.