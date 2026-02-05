13 мая 2026, среда, 23:43
В Украину из плена вернулся военный, которого считали погибшим с сентября 2022 года

  5.02.2026, 22:17
Трогательное видео.

В результате обмена пленными, который прошел 5 февраля, в Украину вернулся военный, которого считали погибшим с сентября 2022 года. Об этом сообщили в Куликовском поселковом совете.

«Сегодня наши сердца бьются иначе. Сегодня — день, в который хочется молчать и благодарить одновременно. Во время сегодняшнего обмена военнопленными в Украину вернулся житель нашей громады — Далецкий Назар, житель села Великий Дорошев. Тот, кого мы с болью в сердце считали погибшим еще с сентября 2022 года. Он был жив. Он выстоял. Он вернулся», — сообщили в совете.

Напомним, переговорные группы Украины, России и США во время двухдневной встречи в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене военнопленными, который прошел 5 февраля. Из России и Украины домой вернулись по 157 человек. Обмен состоялся в Беларуси.

