В Украину из плена вернулся военный, которого считали погибшим с сентября 2022 года

В Украину из плена вернулся военный, которого считали погибшим с сентября 2022 года10
- 5.02.2026, 22:17
Трогательное видео.
В результате обмена пленными, который прошел 5 февраля, в Украину вернулся военный, которого считали погибшим с сентября 2022 года. Об этом сообщили в Куликовском поселковом совете.
«Сегодня наши сердца бьются иначе. Сегодня — день, в который хочется молчать и благодарить одновременно. Во время сегодняшнего обмена военнопленными в Украину вернулся житель нашей громады — Далецкий Назар, житель села Великий Дорошев. Тот, кого мы с болью в сердце считали погибшим еще с сентября 2022 года. Он был жив. Он выстоял. Он вернулся», — сообщили в совете.
Напомним, переговорные группы Украины, России и США во время двухдневной встречи в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене военнопленными, который прошел 5 февраля. Из России и Украины домой вернулись по 157 человек. Обмен состоялся в Беларуси.