В Украину из плена вернулся военный, которого считали погибшим с сентября 2022 года 10 5.02.2026, 22:17

14,394

Трогательное видео.

В результате обмена пленными, который прошел 5 февраля, в Украину вернулся военный, которого считали погибшим с сентября 2022 года. Об этом сообщили в Куликовском поселковом совете.

«Сегодня наши сердца бьются иначе. Сегодня — день, в который хочется молчать и благодарить одновременно. Во время сегодняшнего обмена военнопленными в Украину вернулся житель нашей громады — Далецкий Назар, житель села Великий Дорошев. Тот, кого мы с болью в сердце считали погибшим еще с сентября 2022 года. Он был жив. Он выстоял. Он вернулся», — сообщили в совете.

Напомним, переговорные группы Украины, России и США во время двухдневной встречи в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене военнопленными, который прошел 5 февраля. Из России и Украины домой вернулись по 157 человек. Обмен состоялся в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com