Белорусский историк удостоен совместной премии двух польско-литовских организаций 1 11.02.2026, 20:56

3,436

Александр Смолянчук исследует общую историю Беларуси, Литвы и Польши.

Премии за заслуги в области истории и сохранения исторической памяти, учрежденной Форумом сотрудничества и диалога Польша — Литва и польско-литовского Форума диалога и сотрудничества имени Ежи Гедройца удостоен белорусский историк профессор Александр Смолянчук, передает «Позiрк».

В своем выступлении на торжественной церемонии вручения премии в музее «Королевские Лазенки» в Варшаве Смолянчук отметил, что трактует полученную им награду как «признание работы всех белорусских историков, вынужденных покинуть свою страну, в которой в настоящее время не существуют свободы научных исследований в области гуманитарных и общественных наук, а их участникам грозят репрессии».

Смолянчук родился в 1959 году в Гродненской области. Доктор исторических наук, профессор. Исследует общую историю Беларуси, Литвы и Польши. Работает в Институте славистики Польской академии наук.

Церемония вручения премий Форума сотрудничества и диалога Польша — Литва и Форума диалога и сотрудничества имени Ежи Гедройца является одним из важнейших мероприятий, посвященных построению диалога, взаимопонимания и сотрудничества между Польшей и Литвой, а также народами Центральной и Восточной Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com