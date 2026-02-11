закрыть
19 мая 2026, вторник, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский историк удостоен совместной премии двух польско-литовских организаций

1
  • 11.02.2026, 20:56
  • 3,436
Белорусский историк удостоен совместной премии двух польско-литовских организаций

Александр Смолянчук исследует общую историю Беларуси, Литвы и Польши.

Премии за заслуги в области истории и сохранения исторической памяти, учрежденной Форумом сотрудничества и диалога Польша — Литва и польско-литовского Форума диалога и сотрудничества имени Ежи Гедройца удостоен белорусский историк профессор Александр Смолянчук, передает «Позiрк».

В своем выступлении на торжественной церемонии вручения премии в музее «Королевские Лазенки» в Варшаве Смолянчук отметил, что трактует полученную им награду как «признание работы всех белорусских историков, вынужденных покинуть свою страну, в которой в настоящее время не существуют свободы научных исследований в области гуманитарных и общественных наук, а их участникам грозят репрессии».

Смолянчук родился в 1959 году в Гродненской области. Доктор исторических наук, профессор. Исследует общую историю Беларуси, Литвы и Польши. Работает в Институте славистики Польской академии наук.

Церемония вручения премий Форума сотрудничества и диалога Польша — Литва и Форума диалога и сотрудничества имени Ежи Гедройца является одним из важнейших мероприятий, посвященных построению диалога, взаимопонимания и сотрудничества между Польшей и Литвой, а также народами Центральной и Восточной Европы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН