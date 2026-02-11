закрыть
19 мая 2026, вторник, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Иордане открыли место крещения Иисуса Христа

13
  • 11.02.2026, 21:54
  • 7,934
На Иордане открыли место крещения Иисуса Христа

Это место с давних пор посещают паломники.

На реке Иордан после капитального ремонта открыли место крещения Иисуса Христа — Каср-эль-Яхуд. Об этом сообщило в пресс-релизе Министерство туризма Израиля.

Каср-эль-Яхуд находится на спорной территории Западного берега реки Иордан, на который претендуют и Израиль, и Палестина. Этим местом управляют Министерство туризма и Гражданская администрация Израиля. Они вложили в ремонт Каср-эль-Яхуд 25 млрд шекелей (более $8 млрд).

В Каср-эль-Яхуд на берегу реки Иордан, как традиционно считается, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Это место с давних пор посещают паломники. После войны Судного дня в 1967 году и до 2000-х годов оно было закрыто из-за боевых действий, а позже — из-за нахождения в закрытой военной зоне и необходимости восстановления. В 2011 году Каср-эль-Яхуд открыли для туристов и паломников. Во время нынешнего ремонта это место благоустроили и снабдили инфраструктурой: озеленили, построили дороги и парковки, беседку для молитвы, сервисный центр, спуск к реке и др.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН