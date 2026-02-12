закрыть
20 мая 2026, среда, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый рекорд: дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ

4
  • 12.02.2026, 15:55
  • 4,718
Новый рекорд: дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ

Стало известно, что удалось поразить на Ухтинском НПЗ в Республике Коми.

Украинские беспилотники атаковали Ухтинский НПЗ на севере России, который поставляет нефтепродукты для армии врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ и источники в СБУ.

«Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, который расположен в Республике Коми в 1750 километрах от нашей границы», - отметили в СБУ.

Удар по Ухтинскому НПЗ - это новый рекорд дальности поражения для беспилотников украинского производства.

После попаданий на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар и сильное задымление. Предварительно повреждения получила атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга.

Основная цель установки висбрекинга - снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций. Вместе они отвечают за первичную переработку нефти и ее разделение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина и газойля.

Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО «Лукойл» и ежегодно перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран