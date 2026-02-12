Новый рекорд: дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ

Новый рекорд: дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ4
- 12.02.2026, 15:55
- 4,718
Стало известно, что удалось поразить на Ухтинском НПЗ в Республике Коми.
Украинские беспилотники атаковали Ухтинский НПЗ на севере России, который поставляет нефтепродукты для армии врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ и источники в СБУ.
«Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, который расположен в Республике Коми в 1750 километрах от нашей границы», - отметили в СБУ.
Удар по Ухтинскому НПЗ - это новый рекорд дальности поражения для беспилотников украинского производства.
После попаданий на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар и сильное задымление. Предварительно повреждения получила атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга.
Основная цель установки висбрекинга - снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций. Вместе они отвечают за первичную переработку нефти и ее разделение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина и газойля.
Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО «Лукойл» и ежегодно перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.