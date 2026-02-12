BBC: Правдивая история загадочных самураев Японии 9 12.02.2026, 19:15

5,658

История этих воинов неразрывно связана с культурой.

Самураи вдохновляли искусство, литературу и кино — от «Сегуна» до «Звездных войн», но их настоящая роль в истории Японии часто искажалась, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Самураи появились в X веке как наемники при императорском дворе и постепенно превратились в сельскую знать. В битвах они применяли хитрые тактики, а движущей силой их действий чаще были награды и статус, а не честь. Они также заимствовали иностранные технологии — например, их доспехи включали элементы португальского дизайна, защищавшие от мушкетных пуль после появления европейского огнестрела в Японии.

В период сегуната Токугава (XVII–XIX века) самураи перестали быть исключительно военными и стали бюрократами, управляли государством, собирали налоги и контролировали порядок в замках. Женщины самураев брали на себя руководство хозяйством, воспитание детей и управление слугами, а также поддерживали ритуалы и гостеприимство.

История самураев неразрывно связана с культурой: они изучали живопись, поэзию, музыку, театр и чайные церемонии. Легенды о самураях, таких как Томоэ Годзэн, вдохновляли и продолжают вдохновлять искусство и литературу.

С отменой сословия самураев в 1869 году их образ стал чисто литературным и кинематографическим, затем мифы о самураях активно использовались как национальный символ и в пропаганде. После Второй мировой войны они вновь ожили в кино: работы Акиры Куросавы, в частности «Семь самураев», повлияли на американский кинематограф, включая «Великолепную семерку» и «Звездные войны».

Самураи — это история власти и культуры, а их легенда продолжает вдохновлять современное искусство, игры и фильмы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com