22 мая 2026, пятница, 20:58
Доклад Мюнхенской конференции: Россия может атаковать страны Балтии

  14.02.2026, 20:31
Агрессия Кремля вышла на новый уровень.

На фоне размывания роли США в защите Европы последняя сталкивается с растущим военным давлением и гибридными угрозами со стороны России, а это означает, что время, остающееся для укрепления восточного крыла НАТО, может быть гораздо короче, чем предполагалось. Такой тезис приводится в докладе, опубликованном перед проводимой на этой неделе Мюнхенской конференцией по безопасности, сообщает err.ee.

В разделе доклада, посвященном ситуации в Европе, делается вывод, что период, когда Европа десятилетиями процветала под защитой США, закончился, и в то же время Россия может готовиться к новой войне.

В то время как США дистанцируются от Европы, агрессия Кремля вышла на новый уровень. В отчете подчеркивается, что Россия полностью перевела свою экономику на военные рельсы, направляя 40% федерального бюджета на оборону. Они предупреждают, что Россия не только не отказалась от своих максималистских целей в Украине, но и готовит свои войска к новым конфликтам.

Согласно разведывательным оценкам, приведенным в отчете, Москва может быть готова к региональной войне в регионе Балтийского моря в течение двух лет после возможного перемирия в Украине или к локальной войне против одной из соседних стран уже через шесть месяцев.

Авторы доклада утверждают, что такая перспектива означает, что правительства должны ускорить формирование вооруженных сил, расширить запасы боеприпасов и укрепить возможности по приему союзных войск, включая логистику и инфраструктуру, а также военную мобильность союзных войск, дислоцированных на постоянной или ротационной основе в таких странах, как Польша, Литва, Латвия и Эстония.

В отчете также цитируется премьер-министр Польши Дональд Туск, который призывает всю Европу увеличить расходы на оборону: «У нас есть простой выбор - либо деньги сегодня, либо кровь завтра. Я говорю не об Украине, я говорю о Европе».

Издание РБК-Украина, отреферировавшее этот документ, также напоминает о предупреждении главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, сделанном в декабре 2025 года, что если военные действия в Украине закончатся, следующей целью агрессии России могут стать страны Балтии.

В докладе указывается, что Москва уже расширила свою гибридную кампанию по всей Европе, в том числе путем саботажа энергетических сетей и телекоммуникаций, организации актов вандализма и кибератак, а также массовых нарушений воздушного пространства европейских стран. Все это требует от членов ЕС и НАТО более сильной гражданской готовности и более скоординированного реагирования.

