Контрнаступление ВСУ: появилось видео прорыва 8 14.02.2026, 21:28

Союзником в наступательной операции украинцев стали погодные условия.

Стало известно, что 475-й отдельный штурмовой полк ВСУ пошел в наступление в Запорожской области, атаковав российские войска и выбив их с нескольких позиций. В бой украинских военных 13 февраля повел капитан Александр Настенко.

Видео операции опубликовано на аккаунте военной аналитики The Battlefield в соцсети X.

На записи можно увидеть колонну бронетехники, прорывающуюся под ударами к позициям врага. В следующем кадре штурмовики проводят зачистку блиндажей и окопов врага, закидывают их гранатами и простреливают из автоматов. Молниеносная операция внушает оптимизм и надежду на освобождение оккупированных территорий Запорожской области.

🇺🇦 The 475th Separate Assault Regiment of the Ukrainian Armed Forces carried out a successful offensive operation at the tactical level south of the Zaporizhia Front—-



🔹 Thanks to the use of weather conditions and high-quality intelligence on the enemy's situation, the soldiers… pic.twitter.com/IJoHweYrvW — The Battlefield (@TTheBattlefield) February 14, 2026

