22 мая 2026, пятница, 21:50
Контрнаступление ВСУ: появилось видео прорыва

  • 14.02.2026, 21:28
Союзником в наступательной операции украинцев стали погодные условия.

Стало известно, что 475-й отдельный штурмовой полк ВСУ пошел в наступление в Запорожской области, атаковав российские войска и выбив их с нескольких позиций. В бой украинских военных 13 февраля повел капитан Александр Настенко.

Видео операции опубликовано на аккаунте военной аналитики The Battlefield в соцсети X.

На записи можно увидеть колонну бронетехники, прорывающуюся под ударами к позициям врага. В следующем кадре штурмовики проводят зачистку блиндажей и окопов врага, закидывают их гранатами и простреливают из автоматов. Молниеносная операция внушает оптимизм и надежду на освобождение оккупированных территорий Запорожской области.

