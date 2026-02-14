Марко Рубио: США и Европа — единое целое 12 14.02.2026, 22:31

6,184

Единый Запад побеждал во многих конфликтах.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул тесные связи между Соединенными Штатами и Европой, сообщает «Немецкая волна».

Он, в частности, напомнил, как США и Европа вместе побеждали во многих конфликтах XX века. «Эйфория после этого триумфа», сказал госсекретарь США, привела к «опасному заблуждению», что все нации станут либеральными демократиями, что национальный суверенитет больше не важен, а важны связи, основанные исключительно на торговле, и что «мы будем жить в мире без границ». «Это была глупая идея, и она дорого нам обошлась», — заявил он.

Рубио считает, что США и Европа ошиблись, когда допустили масштабную миграцию, перенесли производства за границу, а контроль над критическими поставками передали «соперникам и врагам». Еще одной ошибкой он назвал энергетическую политику, продиктованную борьбой с изменениями климата. США, сказал он, намерены исправить эти ошибки — и хотели бы делать это вместе с Европой. Соединенные Штаты «не стремятся к разрыву отношений», подчеркнул госсекретарь — они хотят «возродить старую дружбу».

Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает слабыми и нас. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя, чтобы никто не поддавался соблазну испытать нашу коллективную силу. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить.

Рубио признал, что американцы могут казаться «немного прямолинейными и настойчивыми в своих советах»: «Причина, друзья мои, в том, что нам это очень небезразлично».

Речь Рубио на Мюнхенской конференции, отмечают CNN и The Guardian, встретили значительно благосклоннее, чем прошлогоднее выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, госсекретарю неоднократно аплодировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com