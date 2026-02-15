Украинские «Фламинго» ударили по базированию «Орешника»
- 15.02.2026, 3:22
- 10,718
Зеленский рассказал о результатах.
ВСУ несколько дней назад поразили место базирования российского «Орешника» в Капустином Яру. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Мюнхене, пишет «Зеркало недели. Украина».
Он рассказал, что россияне уничтожили производственную линию украинских ракет FP-5 «Фламинго», однако их производство сейчас восстановлено. В ответ Украина нанесла удар по полигону, где Россия разместила «Орешник».
«У нас нет много (ракет «Фламинго», — ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории, где расположена система «Орешник», и увидим результаты, но, я думаю, что мы результаты таки получили», — заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина также стремится найти и поразить российские производственные линии.
По данным военных, в результате удара «Фламинго» по полигону были повреждены ангары и здания, а часть личного состава эвакуировали.