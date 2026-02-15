закрыть
23 мая 2026, суббота, 4:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские «Фламинго» ударили по базированию «Орешника»

  • 15.02.2026, 3:22
  • 10,718
Украинские «Фламинго» ударили по базированию «Орешника»

Зеленский рассказал о результатах.

ВСУ несколько дней назад поразили место базирования российского «Орешника» в Капустином Яру. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Мюнхене, пишет «Зеркало недели. Украина».

Он рассказал, что россияне уничтожили производственную линию украинских ракет FP-5 «Фламинго», однако их производство сейчас восстановлено. В ответ Украина нанесла удар по полигону, где Россия разместила «Орешник».

«У нас нет много (ракет «Фламинго», — ред.). Мы их использовали несколько дней назад по территории, где расположена система «Орешник», и увидим результаты, но, я думаю, что мы результаты таки получили», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина также стремится найти и поразить российские производственные линии.

По данным военных, в результате удара «Фламинго» по полигону были повреждены ангары и здания, а часть личного состава эвакуировали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин