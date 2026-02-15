Обама впервые прокомментировал видео Трампа с обезьянами 15.02.2026, 10:15

Барак Обама

Экс-президент США заявил об утрате уважения к занимаемой должности.

Экс-президент США Барак Обама впервые прокомментировал появление в соцсетях Дональда Трампа видео, где Обама и его жена Мишель предстали в виде обезьян. Разговор с экс-президентом опубликовал американский блогер Брайан Тайлер Коэн в субботу, 14 февраля, сообщает «Немецкая волна».

Барак Обама: Утрачено чувство уважения к должности

Интервьюер спросил Обаму о снижении уровня политической дискуссии в США и привел в пример Трампа, который «наложил ваше фото на тело обезьяны». «Думаю, важно признать, что большинство американцев считают такое поведение крайне тревожным. Это правда, что оно привлекает внимание. Это правда, что оно отвлекает. Но когда путешествуешь по стране, то встречаешь тех, кто по-прежнему верит в порядочность, вежливость, доброту», - ответил Обама.

«В соцсетях и на ТВ разворачивается своего рода клоунское шоу. И правда в том, что, похоже, никакого стыда по этому поводу не испытывают те, кто раньше считал, что нужно соблюдать определенные правила приличия, чувство такта и уважения к занимаемой должности. Все это утрачено», - продолжил экс-президент.

Он считает, что большинство граждан США не одобряют этого и «в итоге ответ придет от самих американцев». «Мы только что видели это в Миннесоте», - сказал Обама, имея в виду протесты в Миннеаполисе.

Видео с обезьянами удалили со страницы Трампа после критики

В ночь на 6 февраля в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial появилось видео, где Барак и Мишель Обама были изображены в образе обезьян. Это вызвало волну критики и обвинений республиканца в расизме.

Трамп отказался извиняться за публикацию. При этом он утвердительно ответил на вопрос, осуждает ли он расистское содержание видео.

Администрация президента поначалу пыталась успокоить публику и призвала «не выражать наигранное возмущение». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ролик представлял собой отрывок из интернет-мема, изображающего Трампа в образе царя джунглей, а демократов - персонажами мультфильма «Король Лев».

Через несколько часов пост был удален. Вину за его публикацию возложили на одного из сотрудников Белого дома, который якобы сделал это по ошибке.

