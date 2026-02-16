Где пройдут следующие зимние Олимпийские игры 1 16.02.2026, 19:27

Объявлены хозяева до 2034 года.

После возвращения зимних Олимпийских игр в Италию в 2026 году стало известно, где пройдут следующие турниры. В предстоящие десятилетия Игры вновь посетят Европу и США, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

С момента первых зимних Олимпиад, прошедших в 1924 году в французском Шамони, соревнования принимали 21 город в 13 странах. В 2026 году хозяевами стали два итальянских города — Милан и Кортина-д’Ампеццо, причем Кортина стала лишь четвертым городом в истории, дважды принимавшим зимние Игры.

Олимпиада-2030: Франция.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах с 1 по 17 февраля. Это будет четвертый зимний турнир во Франции, которая ранее принимала и три летние Олимпиады в Париже.

Организаторы заявляют, что их цель — «объединить северные и южные Альпы и сделать их центром зимних видов спорта». Соревнования пройдут в Овернь-Рона-Альп и Прованс-Альпы-Лазурный Берег — в регионах Верхняя Савойя, Савойя, Бриансон и Ницца.

Олимпиада-2034: США.

В 2034 году зимние Игры с 10 по 26 февраля примет штат Юта, а центром станет Солт-Лейк-Сити, уже проводивший Олимпиаду в 2002 году. Как отмечают организаторы, все объекты будут либо уже существующими, либо временными — многие из них использовались в 2002 году.

Это станет пятым зимним Олимпийским турниром в США. Страна также четыре раза принимала летние Игры и готовится принять пятые в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Хозяева Игр 2038 и 2042 годов еще не выбраны. Однако МОК сообщил, что ведет переговоры со Швейцарией о проведении Олимпиады-2038.

