25 мая 2026, понедельник, 16:47
Одиннадцатиклассник минской школы покончил жизнь самоубийством

Он жил в одном из поселков в пригороде Минска.

В минувшие выходные ученик 11-го класса столичной школы № 08 покончил жизнь самоубийством. Как «Зеркалу» стало известно от источника, по факту смерти школьника следователи проводят проверку. При этом официальной информации по поводу случившегося не было.

Известно, что погибший ребенок жил в одном из поселков в пригороде Минска. Там же он и свел счеты с жизнью. Все произошло в минувшие выходные — 14−15 февраля.

За подтверждением журналистка позвонила в школу как обеспокоенная мама.

— Это правда, да, такая трагедия случилась, — не стала скрывать заместитель директора по воспитательной работе Ольга Асташова.

— Надеюсь, что все-таки там причина не травля, не буллинг…

— Я вам не могу сказать, потому что сейчас идет следствие. Но причина там несколько в ином. Разумеется, там какой-то комплекс факторов, то есть нельзя сказать, что что-то одно стало причиной.

— Понимаете, каждый ребенок и каждый случай индивидуален. Но я вам хочу сказать, что это не касается травли какой-то… Просто ребенок не справился с ситуацией определенной. Это 11-й класс… — добавила представительница школьной администрации.

По словам замдиректора, сейчас со старшеклассниками работают психологи, в том числе и специалисты Республиканского центра психологической помощи.

— С родителями параллели 11-х классов мы будем работать плотно, да. Со всеми остальными — по заявительному принципу, — отметила завуч. — То есть если у вас есть необходимость поговорить — приходите, мы окажем помощь. Специалисты наши работают. Возможно, что где-то, сами понимаете, сейчас у нас и будет определенная занятость, да. Но мы в любом случае уделим внимание всем, кому необходимо.

Ни Следственный комитет, ни МВД, ни другие официальные структуры о случившемся не сообщали.

