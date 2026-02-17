Путин и Лукашенко обсудят «сотрудничество в области международного правосудия» 18 17.02.2026, 19:04

Фото: Getty Images

Встреча состоится в Москве.

Вопросы “взаимной поддержки и сотрудничества в области международного правосудия“ будут рассмотрены на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ) 26 февраля в Москве с участием президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Это следует из обнародованной постоянным комитетом СГ повестки заседания.

Также на заседании планируется обсудить направления реализации Договора о создании СГ, вопросы пригородного пассажирского железнодорожного сообщения между приграничными территориями, создание Комитета по стандартизации и качеству СГ, присуждение премий СГ в области литературы и искусства за 2025–2026 годы.

Отдельными пунктами повестки являются обсуждение вопросов к заседаниям ВГС на 2026 год и выполнения решений данного органа.

