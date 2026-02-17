В России взлетели цены на кремацию 6 17.02.2026, 19:25

Война с Украиной ударила даже по ритуальным услугам.

После нового года в России резко выросла стоимость кремации, в среднем услуга подорожала на 20 тысяч рублей, пишет Baza. Представители крупных крематориев назвали основной причиной повышение тарифов ЖКХ. Так, электроэнергия для юридических лиц подорожала на 8-12%, а газ для коммунально-бытовых нужд — на 7-10%. Дополнительное давление на цены оказали дефицит запчастей для импортных печей и увеличение расходов на обязательные газоочистные системы на фоне повышенного спроса.

Сильнее всего кремация подорожала в Москве и области. Рост составил 20-45 тысяч рублей. Например, в Николо-Архангельском крематории (Балашиха) стандартный пакет (услуга + урна) теперь обойдется в 80–85 тысяч рублей против 45–50 тысяч осенью 2025 года. В Хованском крематории цены выросли на 8–10 тысяч рублей за квартал. Повышение произошло и в регионах: в Новосибирске стоимость услуги увеличилась в среднем на 17 тысяч рублей, в Мурманске — на 15 тысяч, в Екатеринбурге — на 1−5 тысяч.

При этом кремация остается самым востребованным способом захоронения в стране. По данным канала, за последние два года ее выбирали 60% обратившихся, а остальные 40% предпочитали традиционное погребение в землю. Участники рынка связывают рост спроса на кремацию с переполненностью кладбищ, возможностью подзахоронения урн без ожидания санитарных сроков и изменением отношения общества к этому ритуалу.

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев объяснял рост популярности кремации стремлением россиян сэкономить из-за резкого роста цен на традиционное погребение. По данным Росстата, с начала 2022 года, на фоне войны с Украиной, изготовление гроба в России подорожало на 84%, а рытье могил — на 51%.

В январе–июне 2025 года традиционные похороны обходились в среднем в 30,8 тысячи рублей — почти на 15% дороже, чем в первом полугодии 2024-го, а кремация стоила 18,5 тысячи рублей, подсчитывали в «Такскоме».

