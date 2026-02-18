Стали известны подробности персональных санкций Украины против Лукашенко 13 18.02.2026, 14:04

Диктатору заблокировали активы, запретили въезд в страну и лишили государственных наград.

Сегодня президент Украины объявил о введении против диктатора Александра Лукашенко персональных санкций.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Там указаны следующие пункты:

1. лишение государственных наград Украины, других форм отличия;

2. блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

3. ограничение торговых операций (полное прекращение);

4. ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

5. предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

6. приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

7. прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

8. запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

9. запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому Закону;

10. запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);

11. полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет);

12. запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которой является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;

13. прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

14. запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

15. прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

16. отказ в предоставлении и аннулирование виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;

17. запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Санкции будут действовать 10 лет. Наград лишили пожизненно.

