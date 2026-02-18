Стали известны подробности персональных санкций Украины против Лукашенко

Стали известны подробности персональных санкций Украины против Лукашенко13
- 18.02.2026, 14:04
Диктатору заблокировали активы, запретили въезд в страну и лишили государственных наград.
Сегодня президент Украины объявил о введении против диктатора Александра Лукашенко персональных санкций.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Там указаны следующие пункты:
1. лишение государственных наград Украины, других форм отличия;
2. блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
3. ограничение торговых операций (полное прекращение);
4. ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
5. предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
6. приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
7. прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
8. запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
9. запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому Закону;
10. запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);
11. полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет);
12. запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которой является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
13. прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
14. запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
15. прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
16. отказ в предоставлении и аннулирование виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
17. запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Санкции будут действовать 10 лет. Наград лишили пожизненно.