В Великобритании с аукциона продают машину из фильма «Миссия невыполнима» 1 18.02.2026, 15:23

2,366

На этом Jeep Wrangler в кадре ездил Том Круз.

В Великобритании на аукцион выставили необычный Jeep Wrangler 2023 года. Внедорожник снялся в культовом фильме «Миссия невыполнима».

За особый Jeep Wrangler планируют получить до 50 000 фунтов стерлингов ($67 800). О киногерое рассказали на сайте Iconic Auctioneers.

Jeep Wrangler Rubicon имеет набор фирменных аксессуаров — усиленные бамперы, дуги вместо дверей, лебедку и большие внедорожные шины BF Goodrich. Кроме того, установили спецоборудование — трубчатый каркас, четырехточечные ремни безопасности, защищенный бензобак, системы автоматического пожаротушения и отключения аккумулятора.

В фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата» 2025 года этот Jeep Wrangler можно увидеть в знаменитой сцене погони в шахте. На съемках за его руль садились как Том Круз, так и профессиональные каскадеры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com