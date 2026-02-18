26 мая 2026, вторник, 15:42
В Великобритании с аукциона продают машину из фильма «Миссия невыполнима»

  • 18.02.2026, 15:23
На этом Jeep Wrangler в кадре ездил Том Круз.

В Великобритании на аукцион выставили необычный Jeep Wrangler 2023 года. Внедорожник снялся в культовом фильме «Миссия невыполнима».

За особый Jeep Wrangler планируют получить до 50 000 фунтов стерлингов ($67 800). О киногерое рассказали на сайте Iconic Auctioneers.

Jeep Wrangler Rubicon имеет набор фирменных аксессуаров — усиленные бамперы, дуги вместо дверей, лебедку и большие внедорожные шины BF Goodrich. Кроме того, установили спецоборудование — трубчатый каркас, четырехточечные ремни безопасности, защищенный бензобак, системы автоматического пожаротушения и отключения аккумулятора.

В фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата» 2025 года этот Jeep Wrangler можно увидеть в знаменитой сцене погони в шахте. На съемках за его руль садились как Том Круз, так и профессиональные каскадеры.

