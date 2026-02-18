Когда в Беларуси придет настоящая оттепель?4
- 18.02.2026, 15:53
Синоптики отмечают признаки завершения «классической» зимы.
В ближайшие дни белорусам придется выживать в условиях двадцатиградусных морозов. Кое-где по северу страны столбики термометров местами будут опускаться до -23°С. Однако очень скоро, по прогнозам синоптиков, на смену суровому минусу придет оттепель. Более того, по мнению специалистов, есть все признаки того, что «классическая» зима в Беларуси заканчивается.
Судя по прогнозам специалистов, терпеть двадцатиградусные морозы белорусам осталось уже недолго — пока по европейской территории России не пройдет активный южный циклон. Уже завтра, 19 февраля, наша страна окажется в его тылу. В результате Могилевщину засыплет снегом: по востоку области прогнозируется до 7–10 мм осадков.
Снежить завтра будет и на северо-западе страны, но по другой причине — из-за теряющего активность балтийского циклона, который вольется в циркуляцию южного циклона на востоке.
В целом погодные условия по стране будут все такими же «неблагоприятными», какими они были практически все последние полтора месяца — гололедица, суровые ночные минуса (в среднем -14…-19°С, по северу местами до -23°С) и не сильно меняющее картину относительное потепление днем (в среднем -2…-8°С, по северо-востоку — до -10°С).
По данным тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб», к концу рабочей недели осадки должны прекратиться из-за антициклона, идущего со Швеции в направлении Украины. Несмотря на то, что эта воздушная масса 20–21 февраля придет в Беларусь с юга Скандинавии, температурный фон начнет расти, что будет особенно заметно по ночной температуре — вероятность двадцатиградусных морозов, по словам экспертов, существенно уменьшится.
Переломным моментом в это вырисовывающейся синоптической картине специалисты назвали воскресенье, 22 февраля.
«По северу Европы, сломав скандинавский антициклональный блок, начнут смещаться Атлантические циклоны, неся тёплый и влажный океанический воздух вглубь континента. Меридиональный перенос воздушных масс уступит место более классическому для нашего региона западному», — обрисовали грядущие климатические события авторы Telegram-канала.
Как следствие, к концу этой недели ожидается приход оттепели до +3°С, которая в праздничный понедельник, 23 февраля, может распространиться на большую часть страны. Правда, при этом синоптики прогнозируют осадки, а поскольку снег за день точно не растает без следа, следовательно, улучшения дорожной обстановки ждать не приходится — придётся помесить грязь. Тем не менее, специалисты убеждены, что эти выходные станут своего рода пограничным переходом к весеннему режиму погоды.
«Похоже, классическая зима заканчивается. Начинается предвесенний период с более частыми перепадами температур — от тепла к холоду и обратно», — предупредили специалисты.
Впрочем, напомним, что ранее долгосрочные прогнозы метеорологов показывали, что период аномально холодной погоды в этом году может оказаться затяжным и захватить даже начало марта. Причиной такого возможного развития событий называют разрушение стратосферного полярного вихря и смена погодных режимов во всем евроатлантическом регионе.