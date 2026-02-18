26 мая 2026, вторник, 21:44
Белорусов массово призывают на военные сборы

11
  • 18.02.2026, 21:34
  • 10,914
В соцсетях появились фото повесток.

С 16 февраля начался очередной этап проверки боеготовности белорусской армии. В соцсетях появились фото повесток. Особенно много повесток в Гродненской области.

Белорусы возмущаются, что повестки в военкомат приносят буквально за считанные часы до прописанного в них времени.

@charter97.org Белорусам массово рассылают повестки #беларусь #новости #армия #военкомат #повестка #сборы #мужчины #общество #тренды #тикток ♬ оригинальный звук - Хартия97

