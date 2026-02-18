Белорусов массово призывают на военные сборы 11 18.02.2026, 21:34

В соцсетях появились фото повесток.

С 16 февраля начался очередной этап проверки боеготовности белорусской армии. В соцсетях появились фото повесток. Особенно много повесток в Гродненской области.

Белорусы возмущаются, что повестки в военкомат приносят буквально за считанные часы до прописанного в них времени.

