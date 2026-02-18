закрыть
26 мая 2026, вторник, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экономика РФ как козырь Украины

  • Виталий Шапран
  • 18.02.2026, 22:32
  • 5,018
Экономика РФ как козырь Украины

Процесс пошел.

Российские власти прилагают немало усилий, чтобы формально не замечать уже существующие процессы в собственной экономике. Статистическая ложь, украшенная официальными речами диктатора, преследует двойную цель – поддержать настроения в российском обществе и сделать вид, что российская экономика не может быть объектом переговоров с Украиной, Европой и США.

Между тем, кризисные явления все труднее скрывать за забором официальной статистики. Я уже не говорю о специфическом влиянии военной экономики РФ на экономику гражданского сектора, потребление и государственные финансы.

Если 10% ВВП РФ ежегодно просто сжигается в пламени войны без всякой пользы для собственных экономических агентов, а лидер рассказывает о росте ВВП аж на 1%, и это с искаженными показателями инфляции, то это должно настораживать бизнес и население РФ, а также привлекать внимание их врагов.

Если властная экономическая вертикаль 4 года поет 2 песни: «санкции только делают нас сильнее» и «все по плану», а по факту уже второй год подряд поднимает налоги, а затем ограничивает соцсети и даже Telegram, чтобы люди не могли обмениваться фото платежек за услуги ЖКХ и ценников в магазинах, то это уже и есть кризис.

Если власть «экономит на войне», но дефицит бюджета РФ пересматривается 3-4 раза и в итоге становится в 5 раз выше плана, и все равно РФ 50% доходов тратит на войну и оккупацию части соседней страны, то даже местным элитам там в РФ становится понятно, что РФ не тянет эту войну.

Мог бы перечислять дальше, но вывод будет один: российская экономика под управлением путинских чиновников не вытянет эту войну. Думаю, что об этом уже давно знают в США, и точно поняли в Европе. Заявления канцлера Германии Мерца на Мюнхенской конференции о завершении войны Путиным после исчерпания ресурсов указывают на один из вероятных сценариев завершения войны.

Впрочем, я не верю, что россияне настолько глупы, что допустят истощение своего экономического потенциала до нуля. Основная проблема в том, что сейчас возникла ситуация, в которой Путин чувствует себя хозяином переговоров. Мировые лидеры построили переговорный трек с РФ таким образом, что у Путина создается впечатление, что только он определяет время, когда он завершит войну.

Такая ситуация приводит к тому, что он может находиться на краю экономической пропасти и продолжать лить кровь в Украине, надеясь на то, что сможет выйти из войны за минуту до экономического коллапса РФ.

Думаю, если (А) перестать уговаривать диктатора завершить войну и установить ему четкий дедлайн, после которого переговоров не будет, а будут ракеты и дроны с дальностью 5000 км, (В) начать на переговорах «продавать» путинцам их же экономику, то ситуация очень быстро изменится.

В реализации описанного сценария есть две проблемы:

США и Европа должны быть едины на мирных переговорах, чего сейчас не наблюдается. Основной причиной этого, на мой взгляд, являются торговые противоречия между США и ЕС, которые за последние месяцы только обострились.

Переговорщики должны сами поверить и осознать, что экономика РФ (несмотря на нейтральную макростатистику) уже находится в пике экономического кризиса, который является довольно опасным для целостности РФ.

Если пункт 1 со временем уйдет в небытие, торговые отношения между США и ЕС не могут быть вечно ледяными. Так вот с 2 действительно проблемы. Я ежедневно на себе чувствую, что путинская система пропаганды «забила баки» даже нашим гражданам, которые страдают от обстрелов и ненавидят РФ. Юристы, инженеры, журналисты, даже иногда военные в ответ на негативную информацию по экономике РФ начинают со «знанием» дела рассказывать «РФ удалось перевести экономику на военные рельсы», «что снова РФ разваливается? Уже 4 года никак не развалится», «снимите розовые очки, РФ сама не развалится» и многое другое слышу от людей, которые имеют право на собственное мнение, но не имеют опыта глубокой экономической экспертизы.

Единственное, с чем я согласен – экономика РФ и ее финансовая система сами по себе не развалятся. Украина прошла тяжелый и кровавый путь, прежде чем загнать РФ в глухой экономический угол. И экономический кризис в РФ – это в определенной степени достижение Украины. Но сами мы вряд ли умножим агрессора на ноль.

Консолидация усилий партнеров: США (санкции и торговое давление), Европа (санкции) и Украина (силовые удары вглубь РФ) в декабре 2025 – январе 2026 дали просто феноменальные результаты, которые уже отразились в российской (даже лживой) статистике за январь. Способность Украины и партнеров продлить состояние экономического кризиса в РФ более чем на 3-6 месяцев будет определять условия будущего мира.

По моим наблюдениям, в 2022-2024 годах РФ оправлялась от новых санкций Запада и Японии за 1-3 месяца и продолжала свое черное дело. В 2025 году с появлением силовых вариантов ситуация изменилась.

Удары по НПЗ, серийное задержание «российских» танкеров, торговое давление со стороны США на Индию и даже кое-где на Европу переломили ситуацию, но проблемы все еще остаются. Какие? Они не являются темой этой статьи, но приведу только один пример. 10 февраля у российского подсанкционного банка ВТБ случайно нашёлся ещё один акционер с пакетом акций чуть более 5%. Банк имеет отношение к финансированию производства «Шахедов» и давно находится под санкциями, поэтому и его акционер (физическое лицо, гражданин РФ) должен попасть под санкции Украины и стран G-7.

Попробуйте провести эксперимент и измерить время, когда это лицо попадет в санкционные списки. Оно должно было попасть в санкционные списки уже сегодня, но думаю, это будет нескоро. Таких примеров сотни. Поэтому системе санкционного давления в плане оперативности, качества и администрирования есть куда расти. Поэтому, чтобы положительные прогнозы относительно развала РФ сбывались, нужно быстрее совершенствоваться и блокировать каждый шаг врага, пока что у нас только частичный успех в этом направлении.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина