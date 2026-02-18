Экономика РФ как козырь Украины Виталий Шапран

18.02.2026, 22:32

5,018

Процесс пошел.

Российские власти прилагают немало усилий, чтобы формально не замечать уже существующие процессы в собственной экономике. Статистическая ложь, украшенная официальными речами диктатора, преследует двойную цель – поддержать настроения в российском обществе и сделать вид, что российская экономика не может быть объектом переговоров с Украиной, Европой и США.

Между тем, кризисные явления все труднее скрывать за забором официальной статистики. Я уже не говорю о специфическом влиянии военной экономики РФ на экономику гражданского сектора, потребление и государственные финансы.

Если 10% ВВП РФ ежегодно просто сжигается в пламени войны без всякой пользы для собственных экономических агентов, а лидер рассказывает о росте ВВП аж на 1%, и это с искаженными показателями инфляции, то это должно настораживать бизнес и население РФ, а также привлекать внимание их врагов.

Если властная экономическая вертикаль 4 года поет 2 песни: «санкции только делают нас сильнее» и «все по плану», а по факту уже второй год подряд поднимает налоги, а затем ограничивает соцсети и даже Telegram, чтобы люди не могли обмениваться фото платежек за услуги ЖКХ и ценников в магазинах, то это уже и есть кризис.

Если власть «экономит на войне», но дефицит бюджета РФ пересматривается 3-4 раза и в итоге становится в 5 раз выше плана, и все равно РФ 50% доходов тратит на войну и оккупацию части соседней страны, то даже местным элитам там в РФ становится понятно, что РФ не тянет эту войну.

Мог бы перечислять дальше, но вывод будет один: российская экономика под управлением путинских чиновников не вытянет эту войну. Думаю, что об этом уже давно знают в США, и точно поняли в Европе. Заявления канцлера Германии Мерца на Мюнхенской конференции о завершении войны Путиным после исчерпания ресурсов указывают на один из вероятных сценариев завершения войны.

Впрочем, я не верю, что россияне настолько глупы, что допустят истощение своего экономического потенциала до нуля. Основная проблема в том, что сейчас возникла ситуация, в которой Путин чувствует себя хозяином переговоров. Мировые лидеры построили переговорный трек с РФ таким образом, что у Путина создается впечатление, что только он определяет время, когда он завершит войну.

Такая ситуация приводит к тому, что он может находиться на краю экономической пропасти и продолжать лить кровь в Украине, надеясь на то, что сможет выйти из войны за минуту до экономического коллапса РФ.

Думаю, если (А) перестать уговаривать диктатора завершить войну и установить ему четкий дедлайн, после которого переговоров не будет, а будут ракеты и дроны с дальностью 5000 км, (В) начать на переговорах «продавать» путинцам их же экономику, то ситуация очень быстро изменится.

В реализации описанного сценария есть две проблемы:

США и Европа должны быть едины на мирных переговорах, чего сейчас не наблюдается. Основной причиной этого, на мой взгляд, являются торговые противоречия между США и ЕС, которые за последние месяцы только обострились.

Переговорщики должны сами поверить и осознать, что экономика РФ (несмотря на нейтральную макростатистику) уже находится в пике экономического кризиса, который является довольно опасным для целостности РФ.

Если пункт 1 со временем уйдет в небытие, торговые отношения между США и ЕС не могут быть вечно ледяными. Так вот с 2 действительно проблемы. Я ежедневно на себе чувствую, что путинская система пропаганды «забила баки» даже нашим гражданам, которые страдают от обстрелов и ненавидят РФ. Юристы, инженеры, журналисты, даже иногда военные в ответ на негативную информацию по экономике РФ начинают со «знанием» дела рассказывать «РФ удалось перевести экономику на военные рельсы», «что снова РФ разваливается? Уже 4 года никак не развалится», «снимите розовые очки, РФ сама не развалится» и многое другое слышу от людей, которые имеют право на собственное мнение, но не имеют опыта глубокой экономической экспертизы.

Единственное, с чем я согласен – экономика РФ и ее финансовая система сами по себе не развалятся. Украина прошла тяжелый и кровавый путь, прежде чем загнать РФ в глухой экономический угол. И экономический кризис в РФ – это в определенной степени достижение Украины. Но сами мы вряд ли умножим агрессора на ноль.

Консолидация усилий партнеров: США (санкции и торговое давление), Европа (санкции) и Украина (силовые удары вглубь РФ) в декабре 2025 – январе 2026 дали просто феноменальные результаты, которые уже отразились в российской (даже лживой) статистике за январь. Способность Украины и партнеров продлить состояние экономического кризиса в РФ более чем на 3-6 месяцев будет определять условия будущего мира.

По моим наблюдениям, в 2022-2024 годах РФ оправлялась от новых санкций Запада и Японии за 1-3 месяца и продолжала свое черное дело. В 2025 году с появлением силовых вариантов ситуация изменилась.

Удары по НПЗ, серийное задержание «российских» танкеров, торговое давление со стороны США на Индию и даже кое-где на Европу переломили ситуацию, но проблемы все еще остаются. Какие? Они не являются темой этой статьи, но приведу только один пример. 10 февраля у российского подсанкционного банка ВТБ случайно нашёлся ещё один акционер с пакетом акций чуть более 5%. Банк имеет отношение к финансированию производства «Шахедов» и давно находится под санкциями, поэтому и его акционер (физическое лицо, гражданин РФ) должен попасть под санкции Украины и стран G-7.

Попробуйте провести эксперимент и измерить время, когда это лицо попадет в санкционные списки. Оно должно было попасть в санкционные списки уже сегодня, но думаю, это будет нескоро. Таких примеров сотни. Поэтому системе санкционного давления в плане оперативности, качества и администрирования есть куда расти. Поэтому, чтобы положительные прогнозы относительно развала РФ сбывались, нужно быстрее совершенствоваться и блокировать каждый шаг врага, пока что у нас только частичный успех в этом направлении.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com