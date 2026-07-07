Месси не сдержал слез после волевой победы над Египтом 3 7.07.2026, 21:54

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Фото: Reuters

Капитан сборной Аргентины не забил пенальти, но отличился с игры.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после матча с командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Аргентинцы к 67-й минуте уступали со счетом 0:2, при этом Месси не забил пенальти в первом тайме.

Но в итоге игра закончилась со счетом 3:2, победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет.

Фото: Getty images

39-летний Месси заплакал после финального свистка.

Фото: Getty images

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