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Месси не сдержал слез после волевой победы над Египтом

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  • 7.07.2026, 21:54
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Месси не сдержал слез после волевой победы над Египтом
Фото: Reuters

Капитан сборной Аргентины не забил пенальти, но отличился с игры.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после матча с командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Аргентинцы к 67-й минуте уступали со счетом 0:2, при этом Месси не забил пенальти в первом тайме.

Но в итоге игра закончилась со счетом 3:2, победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет.

Фото: Getty images

39-летний Месси заплакал после финального свистка.

Фото: Getty images
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