Переговоры по Украине прошли в одном из самых известных дипломатических отелей мира 1 19.02.2026, 13:17

Принимались усиленные меры безопасности а гостей выдворили из лобби.

В InterContinental Geneva, одном из самых известных дипломатических отелей мира, прошел новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Именно здесь, в обстановке пятизвездочной роскоши и повышенной секретности, американские и британские представители обсуждали пути прекращения крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Пятизвездочный InterContinental Geneva будто создан для большой дипломатии: высокие стеклянные двери приглушают шум улицы, в лобби пахнет полированным деревом и свежесваренным кофе, ковры приглушают шаги, а мягкий свет настенных ламп делает пространство почти театральным. На стенах — архивные фотографии мировых лидеров, напоминающие, что именно здесь когда-то встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев, Джо Байден и Путин. В коридорах царит ощущение сдержанной роскоши: тихие голоса сотрудников, безупречно выглаженные белые скатерти, лифты, которые открываются бесшумно — все вокруг будто подталкивает к серьезным решениям, принимаемым за закрытыми дверями.

В ресторане Woods американский спецпосланник Стив Виткофф и советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл провели часовую неформальную встречу. Позже к ним присоединились министр армии США Дэниел Дрисколл и дипломатический эмиссар Джаред Кушнер. Основной темой стали предстоящие переговоры и позиция Москвы.

Параллельно в другом районе Женевы проходили консультации по иранской ядерной программе. Однако главной площадкой оставался зал InterContinental, где состоялся третий раунд американо-украинско-российских переговоров. Украинскую делегацию возглавлял глава переговорной группы Рустем Умеров, российскую — помощник Кремля Владимир Мединский.

Прибытие российской делегации сопровождалось усиленными мерами безопасности и эвакуацией гостей из лобби. Переговоры продолжались около шести часов. По словам участников, дискуссии были «напряженными, но деловыми». Умеров охарактеризовал их как «интенсивные и предметные», подчеркнув прогресс в военных вопросах, но недостаток конкретики по политической части — вопросам территорий и гарантий безопасности.

Обе стороны подтвердили негласную договоренность не раскрывать детали переговоров. Тем не менее государственные СМИ России и Украины опубликовали противоречивые материалы о «жестком тоне» встреч.

Американские представители заявили, что переговоры продолжатся уже в ближайшие дни — снова в Женеве. США намерены оценить позиции президента Украины Владимира Зеленского и Путина перед следующим раундом.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com