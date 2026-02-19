Николай Статкевич — белорусам: Жывiце годна!4
- 19.02.2026, 19:05
Белорусский герой поблагодарил всех, кто его поддерживал.
Координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко удалось поговорить с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем, который сегодня, 19 февраля, вышел на свободу.
У него действительно есть определенные проблемы с речью. Экс-политзаключенный сказал, что месяц находился в реанимации тюремной больницы после инсульта и ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться. Николай Статкевич передал огромный привет Андрею Санникову и поблагодарил всех белорусов за поддержку. На вопрос Дмитрия Бондаренко: «Что бы ты хотел сказать белорусам?» он ответил: «Жывіце годна!» («Живите достойно!»).
Сегодня, 19 февраля, жена Николая Статкевича Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что лидер белорусской оппозиции находится дома.
«Дорогие друзья! Николай дома! У него был инсульт. Сейчас он восстанавливается. Пока есть проблемы с речью. В остальном всё нормально. Всё будет хорошо», — пишет Марина Адамович.
Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.
В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».
С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.