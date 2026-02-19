Андрей Санников: Николай Статкевич сделал подарок для всех белорусов 2 19.02.2026, 21:04

Андрей Санников

Лидер оппозиции заставил лукашистов подчиниться своей воле.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал освобождение лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Сегодня, 19 февраля, стало известно, чтобы бывший политзаключенный перенес инсульт и находится на свободе.

«Дорогой Николай, ты сегодня сделал подарок для всех белорусов. Ты вышел на свободу. Именно так: ты вышел, а не тебя выпустили. Ты сделал невероятное: заставил всю самодовольную колхозную шайку палачей и подонков подчиниться своей воле.

Сегодня для нас ты «сделал день», а своим героизмом, несгибаемой верой в Беларусь, своим примером благородного поведения создаёшь её и наше будущее. Большое спасибо тебе за привет, которое мне передал Дмитрий Бондаренко. Меня это очень растрогало.

Восстанавливайся, займись здоровьем и знай, что ты всегда можешь рассчитывать на нашу команду, потому что это твоя команда.

Слава герою!» — написал Андрей Санников.

