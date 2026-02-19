«Лжецы и трусы»: российский генерал-майор разнес военное командование и ФСБ 5 19.02.2026, 22:38

Журналисты опубликовали переписки Романа Демурчиева.

Журналисты «Схем» («Радио Свобода») получили доступ к большому массиву переписок российского генерал-майора Романа Демурчиева, который сейчас исполняет обязанности заместителя командующего 20-й общевойсковой армии в составе группировки «Запад» ВС РФ.

В переписках с подчиненными и другими военными чинами, которые получили в распоряжение Схемы, Демурчиев критикует состояние дел в российской армии, а также высказывается в отношении высшего командования и спецслужб.

Журналисты получили гигабайты переписок и голосовых сообщений от Демурчиева, который во время полномасштабного вторжения командовал 42-й дивизией 58-й армии РФ.

В 2023 году российский диктатор Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора, а в 2024-м, судя по перепискам, его назначили заместителем командующего 20-й армией.

«Да бл**ь, назначили заместителем командующего. Командующий — еб**н тупой, с*ка, боится за свою задницу. Отправил всех заместителей — нас, на „передок“, бл*» — говорилось в одном из голосовых Демурчиева.

В это время командующим армией был Олег Митяев, с которым, судя по перепискам, у Демурчиева не сложились отношения. В октябре 2024-го он прислал командующему 90-й танковой дивизией Александру Нилову такое голосовое:

«С Митяйкой, бл**ь, командующим армией, даже чуть не подрались. Так кричит, визжит, крикливый. Пошел он на**й».

Демурчиев свободно комментирует внутренние процессы в российской армии и часто высказывается в их адрес крайне негативно. Он признается, что хочет как можно быстрее покинуть армию и прекратить участие в войне.

«Под***сы только вокруг, зато все ордена получают. Я хочу быстрее съ***иться из этой армии, из этой конченой войны. Лжецы, под***сы и трусы» — рассказывал он собеседнику, подписанному как Грек.

В переписках он также проявляет недовольство российской десантурой и морской пехотой, называя их «петушиными» подразделениями.

Не обходит Демурчиев вниманием и российские спецслужбы.

«У нас ФСБ-„блевасбе“, контора петушиная. Х** что даже, бл**ь, на защиту делает. Могут только следить, кто сколько спи***л. У***ны, бл**ь, зла не хватает. Другие командиры ГРУ — мыши, пошли они на**й»", — говорит российский генерал.

Демурчиев также критикует других командиров, в частности командующего Воздушно-десантных войск Михаила Теплинского, командира 810-й бригады морской пехоты Олега Власова и генерал-полковника Андрея Сердюкова, который с 2023 года стал начальником Объединенного штаба ОДКБ.

