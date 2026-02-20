закрыть
28 мая 2026, четверг, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский генерал в переписке с женой хвастался, что пытал и убивал пленных

25
  • 20.02.2026, 11:58
  • 17,094
Российский генерал в переписке с женой хвастался, что пытал и убивал пленных

Шокирующие признания.

Расследовательские проекты «Схемы» и «Система» получили архив личной переписки российского генерала Романа Демурчиева, который хвастался своим близким и сослуживцам пытками, казнями и надругательствами над телами украинских военных, в том числе попавших в плен, пишет meduza.io.

Предупреждение: Материал содержит шокирующие подробности, описания пыток и убийств. Это делается, чтобы задокументировать характер совершенных преступлений. Если это неприемлемо для вас или может навредить вам, не читайте этот текст

49-летний Демурчиев — активный участник полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Журналисты отмечают, что российские власти высоко ценят его: он ходил на совещания с высшим командованием и получал награды. В 2023 году Владимир Путин присвоил Демурчиеву звание генерал-майора.

Как минимум до декабря 2024 года Демурчиев занимал должность заместителя командующего 20-й общевойсковой армией РФ. В открытых источниках данных о его нынешнем месте службы нет.

В рамках расследования журналисты «Схем» и «Системы» изучили архив переписок генерала за 2022–2024 годы, который получили от источника в армии Украины. Архив содержит не только сообщения, но также видео и фото, которые свидетельствуют о пытках и убийствах украинских военных.

Так, в переписке с сослуживцами и женой генерал не раз упоминал отрезанные у украинцев уши. В качестве доказательства своих слов Демурчиев также делился фотографиями с отрезанными ушами. Например, с женой он обсуждал этот снимок так:

— А потом что с ними делать? — спрашивает его жена.

— Соберу гирлянду и подарю.

— Как свиные уши к пиву.

— Ага.

Журналистам не удалось установить, когда и при каких обстоятельствах сделали эту фотографию.

Обращение с военнопленными Демурчиев часто обсуждал с сотрудником военной контрразведки по имени Роман. В октябре 2023-го генерал спросил его, что делать с одним из пленных украинцев — убить или отдать Роману для пыток. Собеседник Демурчиева в итоге забрал пленного. Украинец, которого упоминали в переписке, вернулся домой в результате обмена, он подтвердил, что в плену его сильно били и пытали электрическим током. Судя по переписке, Роман в ответ отправлял к генералу пленных и задержанных с просьбой убить их.

В декабре 2024 года Демурчиев обсуждал с подчиненными видео о том, как бывшие заключенные взяли в плен троих украинских военных, а затем забили их саперными лопатками. Из переписки следует, что Демурчиев также доложил о случившемся начальнику — командующему 20-й армией генералу Олегу Митяеву, который распорядился наградить бывших заключенных.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина