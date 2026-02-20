Российский генерал в переписке с женой хвастался, что пытал и убивал пленных 25 20.02.2026, 11:58

17,094

Шокирующие признания.

Расследовательские проекты «Схемы» и «Система» получили архив личной переписки российского генерала Романа Демурчиева, который хвастался своим близким и сослуживцам пытками, казнями и надругательствами над телами украинских военных, в том числе попавших в плен, пишет meduza.io.

Предупреждение: Материал содержит шокирующие подробности, описания пыток и убийств. Это делается, чтобы задокументировать характер совершенных преступлений. Если это неприемлемо для вас или может навредить вам, не читайте этот текст

49-летний Демурчиев — активный участник полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Журналисты отмечают, что российские власти высоко ценят его: он ходил на совещания с высшим командованием и получал награды. В 2023 году Владимир Путин присвоил Демурчиеву звание генерал-майора.

Как минимум до декабря 2024 года Демурчиев занимал должность заместителя командующего 20-й общевойсковой армией РФ. В открытых источниках данных о его нынешнем месте службы нет.

В рамках расследования журналисты «Схем» и «Системы» изучили архив переписок генерала за 2022–2024 годы, который получили от источника в армии Украины. Архив содержит не только сообщения, но также видео и фото, которые свидетельствуют о пытках и убийствах украинских военных.

Так, в переписке с сослуживцами и женой генерал не раз упоминал отрезанные у украинцев уши. В качестве доказательства своих слов Демурчиев также делился фотографиями с отрезанными ушами. Например, с женой он обсуждал этот снимок так:

— А потом что с ними делать? — спрашивает его жена.

— Соберу гирлянду и подарю.

— Как свиные уши к пиву.

— Ага.

Журналистам не удалось установить, когда и при каких обстоятельствах сделали эту фотографию.

Обращение с военнопленными Демурчиев часто обсуждал с сотрудником военной контрразведки по имени Роман. В октябре 2023-го генерал спросил его, что делать с одним из пленных украинцев — убить или отдать Роману для пыток. Собеседник Демурчиева в итоге забрал пленного. Украинец, которого упоминали в переписке, вернулся домой в результате обмена, он подтвердил, что в плену его сильно били и пытали электрическим током. Судя по переписке, Роман в ответ отправлял к генералу пленных и задержанных с просьбой убить их.

В декабре 2024 года Демурчиев обсуждал с подчиненными видео о том, как бывшие заключенные взяли в плен троих украинских военных, а затем забили их саперными лопатками. Из переписки следует, что Демурчиев также доложил о случившемся начальнику — командующему 20-й армией генералу Олегу Митяеву, который распорядился наградить бывших заключенных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com