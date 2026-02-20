28 мая 2026, четверг, 18:19
В Минске таксист распылил газ в лицо участнику ДТП

  • 20.02.2026, 17:44
Пострадавший не уступил ему дорогу.

На милицейскую линию «102» обратился 26‑летний житель столицы и сообщил, что неизвестный распылил ему в лицо перцовый баллончик. Как выяснилось, перед этим мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие и оформлял европротокол. Из-за этого он не мог убрать с проезжей части свой грузовик МАЗ, и это предопределило последующие события.

В это время рядом проезжал автомобиль такси. Его водитель в грубой форме потребовал освободить дорогу. Когда требование не было выполнено, таксист сначала отвез куда нужно своего пассажира, а потом вернулся к месту ДТП, подошел к водителю грузовика, распылил ему в лицо газ и уехал дальше.

Сотрудники милиции установили личность подозреваемого по приметам и задержали 46‑летнего таксиста, жителя Минского района.

В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

