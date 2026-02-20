28 мая 2026, четверг, 22:46
СМИ: Только один человек говорил Путину, что нападение на Украину станет катастрофой

  20.02.2026, 21:49
Дмитрий Козак

Он был в ужасе от планов главы Кремля.

В Кремле перед началом войны с Украиной в феврале 2022 года были уверены, что подавляющее большинство украинцев поддержат российское вторжение.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на данные европейской разведки, в Москве оценивали, что лишь 10% украинцев будут готовы сопротивляться оккупационным войскам. Остальные (90%), как полагали в Кремле, либо активно поддержат ввод российской армии, либо в конечном итоге примут его, немного поворчав.

Человеком, у которого была информация об Украине, отличная от того, что говорили все, был Сергей Нарышкин — глава Службы внешней разведки. Он прославился заиканиями и сбивчивой речью на историческом заседании в Кремле, где Владимир Путин спрашивал мнение членов Совета Безопасности по Украине.

Нарышкин, по словам источников The Guardian, знал то, чего другие не знали. «Но он слаб и нерешителен, а Путин хотел, чтобы все были частью этого решения. Поэтому вы увидели то поведение (Нарышкина — прим.), которое увидели», — сказал собеседник издания. Нарышкин выглядел испуганным, но в конечном итоге поддержал Путина.

Открыто против на заседании в Кремле выступил лишь один человек — замглавы администрации президента Дмитрий Козак, один самых давних соратников Путина, знавший его с середины 1990х. Козак был в ужасе от планов Путина, но осознал происходящее только в день заседания в Кремле, рассказал The Guardian близкий к нему источник.

По данным издания, в ходе той встречи Козак доказывал Путину не с моральной, а со стратегической точки зрения, что вторжение в Украину обернется катастрофой, хотя и не знал, что именно планирует Путин — ограниченную операцию по захвату Донбасса или полномасштабную войну. После окончания заседания Козак остался один на один с Путиным и продолжал с ним спорить, сообщил источник The Guardian. Выступление Козака вырезали из телетрансляции. В конце 2025 года он ушел в отставку со всех постов в АП.

