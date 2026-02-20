Трамп объявил о новых тарифах в ответ на решение Верховного суда США 13 20.02.2026, 22:05

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение глобального тарифа в размере 10% после решения Верховного суда США отменить большинство его пошлин. Об этом он объявил, выступая в Белом доме.

«Сегодня я подпишу указ о введении 10%-ного глобального тарифа в соответствии с разделом 122 [Закона о торговле 1974 г.]», – сказал он.

20 февраля Верховный суд США принял решение отменить большинство пошлин в отношении товаров торговых партнеров США, введенных Трампом. Согласно решению суда, президент США не имеет права вводить пошлины в отношении иностранных государств на основе Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Таким образом, пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая «зеркальные пошлины», объявленные им в апреле 2025 г., должны быть отменены.

