28 мая 2026, четверг, 22:49
Белоруска показала, как питаться на шесть рублей в день

  • 20.02.2026, 22:40
В TikTok предложили варианты, как удешевить рацион.

Белоруска показала в TikTok, как можно полноценно питаться на 6 рублей в день. Именно такой лимит на еду, по словам женщины, у неё остаётся с пенсии по инвалидности после вычета обязательных расходов – на коммунальные услуги, мобильную связь и налоги. По словам блогера, оставшиеся 180 рублей при необходимости можно растянуть на месяц, пишет Telegraf.

Пользовательница TikTok наглядно продемонстрировала подписчикам, что в Беларуси можно питаться даже на скромные 180 рублей в месяц. Главное, по словам автора ролика, – «не ныть», а грамотно планировать рацион и подходить к покупкам с расчетом.

В качестве примера женщина провела эксперимент: на 12 рублей она купила продукты и подробно объяснила, как распределит их на два дня. В её корзине оказались картофель, морковь, свекла, десяток яиц, пакет овсянки быстрого приготовления, пачка геркулеса, куриный фарш, небольшая упаковка молока, маргарин и даже «вкусняшка» к чаю – маленькая пачка песочного печенья.

При этом блогер отметила, что могла бы сэкономить ещё больше, если бы покупала продукты в магазине низких цен, а не в ближайшем супермаркете.

В итоге у неё получилось следующее меню на два дня для одного человека:

— на завтрак – овсянка быстрого приготовления и омлет;

— на обед – суп с фрикадельками и котлеты из куриного фарша с геркулесом;

— на ужин – жареный картофель с салатом из свеклы и варёных яиц, а также печенье на десерт.

Эксперимент вызвал активное обсуждение: менее чем за сутки видео набрало более 168 тысяч просмотров. Некоторые пользователи предложили собственные способы экономии. В частности, советовали следить за акциями в торговых сетях, обращать внимание на «недооценённые» субпродукты, такие как печень и куриные шейки, которые можно «правильно» приготовить, а также использовать домашние заготовки и «дары природы» – черемшу, щавель и одуванчики.

В то же время часть комментаторов отнеслась к ролику скептически. Одни сочли рацион слишком скудным, другие усомнились в расчетах, отметив, что в некоторых регионах продукты могут стоить дороже.

Сама автор подчеркнула, что её видео не является призывом к действию. Она хотела лишь показать, что при желании можно прожить месяц даже с очень ограниченным бюджетом.

Ранее похожий челлендж провела другая белоруска: она попыталась приготовить полноценный обед – гарнир с мясом и овощами – всего за один рубль. Справиться с задачей удалось не с первой попытки.

