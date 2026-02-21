Агенты РФ, готовясь убить Зеленского, сняли жилье рядом с Офисом президента
- 21.02.2026, 6:00
Устранение главы Украины было ключевым элементом российского плана.
За время полномасштабной войны Россия предприняла несколько попыток физически устранить Владимира Зеленского. Как сообщает CNN, в рамках этих неудачных покушений российские агенты арендовали квартиры рядом с Офисом президента Украины.
Издание подчеркивает, что устранение украинского лидера было ключевым элементом плана Москвы по быстрому захвату всей страны. Россия рассчитывала реализовать этот замысел в течение нескольких дней.
«Его должны были схватить или убить, если он не успеет скрыться первым», — отмечает CNN.
По словам неназванного источника, близкого к президенту, «российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от президентской резиденции с приказом ликвидировать его».