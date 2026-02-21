Агенты РФ, готовясь убить Зеленского, сняли жилье рядом с Офисом президента 8 21.02.2026, 6:00

13,964

Устранение главы Украины было ключевым элементом российского плана.

За время полномасштабной войны Россия предприняла несколько попыток физически устранить Владимира Зеленского. Как сообщает CNN, в рамках этих неудачных покушений российские агенты арендовали квартиры рядом с Офисом президента Украины.

Издание подчеркивает, что устранение украинского лидера было ключевым элементом плана Москвы по быстрому захвату всей страны. Россия рассчитывала реализовать этот замысел в течение нескольких дней.

«Его должны были схватить или убить, если он не успеет скрыться первым», — отмечает CNN.

По словам неназванного источника, близкого к президенту, «российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от президентской резиденции с приказом ликвидировать его».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com