Унизительный факт для Лукашенко и его министра 4 Телеграм-канал «Письма к дочери»

21.02.2026, 13:31

На коротком поводке особо не поманеврируешь.

Пока кое-кто был слишком занят рассказывая, что у него с Зимбабве нет никаких проблем, его министр как бы иностранных дел Рыженков тоже не полетел в Вашингтон. Ну не полетел и не полетел. Большое дело, да?

Никто бы и не заметил если бы министр как бы иностранных дел сам не обратил на это внимание внимание. Но он же обратил. Сказал, что «комментарии тут излишни», но все равно прокомментировал.

Потому что обиделся, что ему не дали американскую визу, хотя «беларуская сторона должным образом оформила все необходимые документы».

Ну то есть, сначала телевизоры неделями рассказывали, что кое-кого позвали в совет мира не за компанию, а ради его выдающихся геополитических достоинств. Объясняли, как истекающий гарант будет учить Трампа основам передового мироустройства. А потом его как бы министру не дали американскую визу.

И согласись, что даже как бы министру не стоило лишний раз привлекать внимание к этому факту. Потому что, если ты министр даже как бы иностранных дел, это все равно унизительно. О таком приличные министры вслух не говорят.

Но, я тебе умоляю! Где приличия, а где белорусские министры? Долгая жизнь в белорусском телевизоре атрофирует понятие о приличиях и чувство юмора вместе с ними. А представления о своем достоинстве наоборот, сильно гипертрофирует.

Поэтому министр Рыженков в глубине своей души твердо знает, что визу ему не дали не просто так, а с тайным геополитическим смыслом. Чтобы фактом его отсутствия испортить мир во всем мире.

Хотя я почти уверен, что этому факту есть простое оскорбительное объяснение. Никто не хотел специально обидеть министра Рыженкова. Просто так получилось.

Сколько таких как бы министров хотят получить американскую визу. А тут ответственное международное мероприятие, на каждого министра внимания не напасешься. Ну засунули они там эти «должным образом оформленные документы» не в тот ящик. А потом не вспомнили.

Если бы кое-кто полетел сам, то, я почти уверен, что ничего подобного с его документами не случилось. А с как бы министрами всякое бывает.

Хотя это не отнимает унизительности данного факта для достоинства министра Рыженкова и его гаранта. Прямо скажем – неприятный факт. Который много чего говорит, про место гаранта в глобальном мироустройстве.

Но, если визу министру Рыженкову не дали специально, то все гораздо неприятнее. То есть достоинство в этом случае может и так не сильно пострадало, но может пострадать многое другое.

Потому что это означает, что президент Трамп отсутствие истекающего гаранта на своем саммите все-таки заметил. И не просто заметил, а еще и обиделся.

И это пусть министр Рыженков еще скажет спасибо, что Трамп выразил свою обиду просто отказав ему в визе. А мог ведь отправить министра Рыженкова на конюшню, чтобы его там высекли.

В общем, геополитический маневр у гаранта явно не задался. Но на коротком поводке особо не поманеврируешь.

