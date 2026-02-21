Украина предложила Венгрии и Словакии альтернативу нефтепроводу «Дружба»9
Украина обратилась к Еврокомиссии.
Киев предложил ЕС использовать другие элементы своей нефтепроводной сети, включая маршрут «Одесса–Броды», для обеспечения поставок нефти в Венгрию и Словакию.
Соответствующее предложение содержится в письме миссии Украины при ЕС от 20 февраля, сообщает «Европейская правда».
В документе отмечается, что 27 января в результате целенаправленных российских атак были серьезно повреждены элементы украинской нефтепроводной системы, включая оборудование трубопровода «Дружба».
На текущий момент украинские специалисты осуществляют техническое обследование оборудования и изучают перспективы оперативного восстановления транспортировки нефти по этому маршруту. Одновременно продолжаются работы по стабилизации системы и ликвидации последствий удара.
В письме подчеркивается, что восстановительные работы проходят в условиях постоянной угрозы новых атак со стороны страны-агрессора.
Стабильная работа нефтепроводной инфраструктуры напрямую зависит от прекращения массированных ракетных и дроновых ударов по энергетическим объектам страны.
В контексте этого Украина предложила ЕС рассмотреть несколько вариантов обеспечения бесперебойных поставок нефти в упомянутые европейские страны.
Среди возможных решений указываются транспортировка нефти через существующую трубопроводную сеть Украины, доставка морским путем в украинские порты с последующей прокачкой сырья по маршруту «Одесса–Броды» в направлении стран ЕС.