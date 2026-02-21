закрыть
25 февраля 2026, среда, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина предложила Венгрии и Словакии альтернативу нефтепроводу «Дружба»

9
  • 21.02.2026, 23:10
  • 14,168
Украина предложила Венгрии и Словакии альтернативу нефтепроводу «Дружба»

Украина обратилась к Еврокомиссии.

Киев предложил ЕС использовать другие элементы своей нефтепроводной сети, включая маршрут «Одесса–Броды», для обеспечения поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Соответствующее предложение содержится в письме миссии Украины при ЕС от 20 февраля, сообщает «Европейская правда».

В документе отмечается, что 27 января в результате целенаправленных российских атак были серьезно повреждены элементы украинской нефтепроводной системы, включая оборудование трубопровода «Дружба».

На текущий момент украинские специалисты осуществляют техническое обследование оборудования и изучают перспективы оперативного восстановления транспортировки нефти по этому маршруту. Одновременно продолжаются работы по стабилизации системы и ликвидации последствий удара.

В письме подчеркивается, что восстановительные работы проходят в условиях постоянной угрозы новых атак со стороны страны-агрессора.

Стабильная работа нефтепроводной инфраструктуры напрямую зависит от прекращения массированных ракетных и дроновых ударов по энергетическим объектам страны.

В контексте этого Украина предложила ЕС рассмотреть несколько вариантов обеспечения бесперебойных поставок нефти в упомянутые европейские страны.

Среди возможных решений указываются транспортировка нефти через существующую трубопроводную сеть Украины, доставка морским путем в украинские порты с последующей прокачкой сырья по маршруту «Одесса–Броды» в направлении стран ЕС.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип