«Отгоняем врага подальше»: ВСУ срывают главный план РФ на весну
- 21.02.2026, 23:29
- 7,210
Украинские бойцы осуществили важную операцию.
Последние недели активными стало Гуляйпольское направление, где Силы обороны Украины осуществили важную операцию по противодействию врагу. В России действия украинских защитников назвали «контрнаступлением», хотя на самом деле это не так.
Об этом в разговоре с «24 Каналом» отметил военный обозреватель Денис Попович, объяснив, что сейчас происходит на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. В то же время российское командование поставило задачу своей армии обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга, а затем стать рубежом по реке Гайчур.
Какие планы имел враг на фронте на ближайшие месяцы?
Попович отметил, что украинские силы провели в районе Гуляйполя контратаки с целью стабилизационных мероприятий.
- Многие говорят о контрнаступлении, но этот нарратив бросили российские так называемые военкоры. Это, к сожалению, не контрнаступление, как бы нам не хотелось бы в это поверить, – подчеркнул военный обозреватель.
Главная цель этих действий украинского войска, по его мнению, – остановить и сорвать планы России по наступлению на этом участке фронта весной и летом.
«Мы знаем, что россияне собирались наступать и окружить Ореховский район обороны», – отметил Денис Попович.
Теперь ситуация такова, что украинские силы отгоняют врага в Запорожской области и уменьшают серую зону. В то же время они пытаются контратаковать для того, чтобы улучшить свои позиции и сбить планы оккупантов.