«Отгоняем врага подальше»: ВСУ срывают главный план РФ на весну 21.02.2026, 23:29

7,210

Украинские бойцы осуществили важную операцию.

Последние недели активными стало Гуляйпольское направление, где Силы обороны Украины осуществили важную операцию по противодействию врагу. В России действия украинских защитников назвали «контрнаступлением», хотя на самом деле это не так.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» отметил военный обозреватель Денис Попович, объяснив, что сейчас происходит на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. В то же время российское командование поставило задачу своей армии обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга, а затем стать рубежом по реке Гайчур.

Какие планы имел враг на фронте на ближайшие месяцы?

Попович отметил, что украинские силы провели в районе Гуляйполя контратаки с целью стабилизационных мероприятий.

- Многие говорят о контрнаступлении, но этот нарратив бросили российские так называемые военкоры. Это, к сожалению, не контрнаступление, как бы нам не хотелось бы в это поверить, – подчеркнул военный обозреватель.

Главная цель этих действий украинского войска, по его мнению, – остановить и сорвать планы России по наступлению на этом участке фронта весной и летом.

«Мы знаем, что россияне собирались наступать и окружить Ореховский район обороны», – отметил Денис Попович.

Теперь ситуация такова, что украинские силы отгоняют врага в Запорожской области и уменьшают серую зону. В то же время они пытаются контратаковать для того, чтобы улучшить свои позиции и сбить планы оккупантов.

