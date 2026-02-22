закрыть
Berliner Zeitung: Путин и Трамп тайно обсуждают восстановление «Северных потоков»

10
  • 22.02.2026, 8:58
  • 8,414
Berliner Zeitung: Путин и Трамп тайно обсуждают восстановление «Северных потоков»

Рассматривается вариант возобновления поставок газа в Европу, но уже под контролем США.

Диктатор РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ведут обсуждение относительно возможного возобновления работы газопроводов «Северный поток», но под контролем Вашингтона.

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В США имеют планы на «Северные потоки»

Переговоры проходят неофициально и без участия ЕС.

По данным издания, вопрос газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, которые были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года, якобы стал частью более широких геополитических консультаций между Москвой и Вашингтоном.

Официально проект считается фактически закрытым, а трубопроводы остаются непригодными к эксплуатации. В то же время, по информации источников, близких к российской стороне, обсуждается вариант возобновления поставок газа в Европу, однако уже под контролем США.

Как отмечает Berliner Zeitung, речь идет о возможном участии американских инвесторов в восстановлении или приобретении части инфраструктуры. Среди потенциально заинтересованных лиц упоминается инвестор Стивен Линч, который ранее работал с российскими энергетическими активами.

Отмечается, что в Германии официальная позиция остается неизменной - Берлин поддерживает санкционную политику ЕС против России и не рассматривает возобновление работы газопроводов. В то же время информация о возможных переговорах без участия Евросоюза вызвала дискуссию о рисках для энергетической безопасности Европы.

Никаких официальных подтверждений со стороны Москвы или Вашингтона пока нет.

