Ледовое позорище: Лукашенко гонял шайбу перед зевающей массовкой

Ледовое позорище: Лукашенко гонял шайбу перед зевающей массовкой87
- 22.02.2026, 16:39
- 35,062
Бюджетники на трибунах тоскливо наблюдали за клоунадой.
В Минске в очередной раз развернулся тоскливый балаган, где престарелый Лукашенко имитирует спортивные достижения в окружении хоккеистов-статистов, чья единственная задача — подобострастно отдать ему шайбу и вовремя разъехаться, чтобы не мешать его неуклюжим попыткам попасть в створ.
Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».
Трибуны «спортивного» мероприятия традиционно забиты массовкой из БРСМ и бюджетников, которые с трудом скрывают зевоту, вынужденно наблюдая за клоунадой, не имеющей ничего общего с реальным хоккеем.