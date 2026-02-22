Ледовое позорище: Лукашенко гонял шайбу перед зевающей массовкой 87 22.02.2026, 16:39

35,062

Бюджетники на трибунах тоскливо наблюдали за клоунадой.

В Минске в очередной раз развернулся тоскливый балаган, где престарелый Лукашенко имитирует спортивные достижения в окружении хоккеистов-статистов, чья единственная задача — подобострастно отдать ему шайбу и вовремя разъехаться, чтобы не мешать его неуклюжим попыткам попасть в створ.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

Трибуны «спортивного» мероприятия традиционно забиты массовкой из БРСМ и бюджетников, которые с трудом скрывают зевоту, вынужденно наблюдая за клоунадой, не имеющей ничего общего с реальным хоккеем.

