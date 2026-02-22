закрыть
26 февраля 2026, четверг, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ледовое позорище: Лукашенко гонял шайбу перед зевающей массовкой

87
  • 22.02.2026, 16:39
  • 35,062
Ледовое позорище: Лукашенко гонял шайбу перед зевающей массовкой

Бюджетники на трибунах тоскливо наблюдали за клоунадой.

В Минске в очередной раз развернулся тоскливый балаган, где престарелый Лукашенко имитирует спортивные достижения в окружении хоккеистов-статистов, чья единственная задача — подобострастно отдать ему шайбу и вовремя разъехаться, чтобы не мешать его неуклюжим попыткам попасть в створ.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

Трибуны «спортивного» мероприятия традиционно забиты массовкой из БРСМ и бюджетников, которые с трудом скрывают зевоту, вынужденно наблюдая за клоунадой, не имеющей ничего общего с реальным хоккеем.

Написать комментарий 87

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип