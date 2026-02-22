Десантно-штурмовые войска ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины

Десантно-штурмовые войска ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины3
Названа основная цель и задачи операции.
Группировка Десантно-штурмовых войск ВСУ проводит активную операцию на Александровском направлении. Основная цель - сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Украины.
Задачи операции
По информации военных, среди ключевых задач - разгром группировки противника и его вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области.
Несмотря на активные штурмовые действия российских войск, подразделения ДШВ продолжают отражать атаки и одновременно проводить наступательные действия.
Ситуация на направлении
В ДШВ отмечают, что ситуация остается очень динамичной. Противник пытается удержать захваченные позиции и использует значительные человеческие и технические ресурсы.
ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ
В то же время украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи и постепенно освобождают территории.
Результаты операции
С начала операции группировка ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановила контроль над территорией более 300 квадратных километров. Также было зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов.
Военные подчеркивают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили от российских оккупантов около 300 квадратных километров территории на южном участке фронта.