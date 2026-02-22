Десантно-штурмовые войска ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины 3 22.02.2026, 21:51

19,900

Названа основная цель и задачи операции.

Группировка Десантно-штурмовых войск ВСУ проводит активную операцию на Александровском направлении. Основная цель - сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Украины.

Задачи операции

По информации военных, среди ключевых задач - разгром группировки противника и его вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области.

Несмотря на активные штурмовые действия российских войск, подразделения ДШВ продолжают отражать атаки и одновременно проводить наступательные действия.

Ситуация на направлении

В ДШВ отмечают, что ситуация остается очень динамичной. Противник пытается удержать захваченные позиции и использует значительные человеческие и технические ресурсы.

ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ

В то же время украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи и постепенно освобождают территории.

Результаты операции

С начала операции группировка ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановила контроль над территорией более 300 квадратных километров. Также было зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов.

Военные подчеркивают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили от российских оккупантов около 300 квадратных километров территории на южном участке фронта.

