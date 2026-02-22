Американский военный историк рассказал, почему США ударят по Ирану

Американский военный историк рассказал, почему США ударят по Ирану4
- 22.02.2026, 19:12
- 7,674
Половина всех авиационных групп переброшена на Ближний Восток.
Приблизительно 40–50% всех авиационных сил США, способных к развертыванию в мире, сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке. Об этом 22 февраля в сети X сообщил американский военный историк Роберт Пейп.
По его словам, эта ситуация напоминает масштабы, которые США демонстрировали во время войн в Ираке в 1991-м и 2003 годах.
This represents 40-50% of the deployable US air power in the world. Think air power on the order of the 1991 and 2003 Iraq war. And growing. Never has the US deployed this much force against a potential enemy and not launched strikes. pic.twitter.com/NLPIOEyeUs— Robert A. Pape (@ProfessorPape) February 21, 2026
Эксперт также отметил, что количество развернутых сил продолжает расти.
«Никогда США не разворачивали столько сил против потенциального врага, не нанеся ударов», – написал Пейп.