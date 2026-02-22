закрыть
Американский военный историк рассказал, почему США ударят по Ирану

  • 22.02.2026, 19:12
Половина всех авиационных групп переброшена на Ближний Восток.

Приблизительно 40–50% всех авиационных сил США, способных к развертыванию в мире, сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке. Об этом 22 февраля в сети X сообщил американский военный историк Роберт Пейп.

По его словам, эта ситуация напоминает масштабы, которые США демонстрировали во время войн в Ираке в 1991-м и 2003 годах.

Эксперт также отметил, что количество развернутых сил продолжает расти.

«Никогда США не разворачивали столько сил против потенциального врага, не нанеся ударов», – написал Пейп.

