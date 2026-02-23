Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс в обмен на прекращение огня 8 23.02.2026, 11:48

Украинский президент заявил, что «это было бы предательством».

Выход Украины из остальных территорий Донбасса, как этого требует Кремль на мирных переговорах, может вызвать раскол в обществе и пошатнуть позиции страны.

Об этом в интервью BBC рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава украинского государства подчеркнул, что для него Донбасс — это не просто территория. На вопрос о том, почему Украина не может отказаться от 20% территорий Донецкой области в обмен на прекращение огня, Зеленский заявил, что это приведет к расколу общества.

«Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу в этом предательство — ослабление наших позиций, бросание на произвол судьбы сотен тысяч наших людей, которые там живут. Так я это вижу. И я уверен, что этот „уход“ расколет наше общество», — заявил он.

Он также сказал, что Украина не только не проиграет, но и выйдет из войны победительницей. Он также против ухода со стратегически важных позиций, которые Россия не смогла оккупировать.

Зеленский также уверен, что российский диктатор Владимир Путин уже начал третью мировую войну. Он добавил, что мир должен оказывать на Россию военное и экономическое давление, чтобы заставить ее отступить.

