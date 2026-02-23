закрыть
25 февраля 2026, среда
Украина отвоевала 400 кв км территории и идет дальше

  23.02.2026
Украина отвоевала 400 кв км территории и идет дальше

Успешный контрудар ВСУ.

С конца января Вооруженным силам Украины удалось вернуть под контроль сотни квадратных километров территории на Александровском направлении.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, он провел совещание с командирами подразделений, которые выполняют боевые задачи на одном из ключевых участков фронта. Во время встречи обсудили ход операций, проблемные вопросы и первоочередные шаги для усиления возможностей войск — в частности, в сфере логистики, эвакуации раненых и обеспечения боеприпасами.

Ситуация на Александровском направлении остается напряженной. Противник продолжает давление, применяя малые штурмовые группы, артиллерию, беспилотники и бронетехнику.

Несмотря на это, украинские военные не только удерживают позиции, но и ведут наступательные действия. С конца января подразделения десантно-штурмовых войск совместно с другими силами восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.

